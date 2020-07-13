Мнение: Биоэкономика против лесов, температурный рекорд в Якутии и рост цен на еду

13.07.2020, 19:55, Разное

1. Очередное противоречие в зелёном курсе Европы. С одной стороны, зелёные призывают всячески оберегать природу, в том числе сохранять сравнительно немногочисленные оставшиеся в европейских странах леса. С другой стороны, ради перехода на экологически чистые, естественные материалы, приходится активно добывать древесину и рубить лес:

https://nplus1.ru/news/2020/07/03/harvested-forest-area

Площади лесных вырубок в Европе выросли в среднем на 43 процента в 2016-2018 годах по сравнению с периодом 2004-2015. По словам авторов статьи, опубликованной в Nature, этот скачок может быть связан с появлением повышенного интереса у стран Северной Европы к переходу от нефтехимического производства к созданию материалов из древесины. Есть вероятность, что такая тенденция приведет к нарушению баланса между скоростью естественного восстановления лесов и скоростью их сведения, что может снизить эффективность мер по смягчению последствий глобального изменения климата в регионе.

В последние десятилетия в Европе активно развивается биоэкономика, и профессор экономического факультета МГУ Сергей Бобылев считает ее перспективной в качестве новой парадигмы экономического развития нашей страны. Одно из главных условий внедрения биоэкономики — переход от производства пластика из нефтепродуктов на фоне создания все большего количества материалов из древесины, которая, в отличие от нефти, является возобновимым ресурсом. На текущий момент остается открытым вопрос, как биоэкономика повлияет на европейские леса в долгосрочной перспективе и перевешивают ли выгоды от ее внедрения возможные риски для состояния окружающей среды.

Как говорил Владимир Путин, если европейцы не хотят топить российским газом, то ведь дрова тоже придётся завозить из Сибири. Это верно и для производства материалов – если страны ЕС откажутся от пластика из российской нефти, то мы готовы поставлять им древесину.

2. Полюс холода в России недавно поставил рекорд жары:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/v-zapoliarnoi-chasti-rossii-ustanovlen-temperaturnyi-rekord-5f005794ea6103536dcfdb42

Верхоянск является одним из немногих городов мира, где наблюдается очень высокая разница зимних и летних температур (так называемый температурный диапазон), так как находится в арктической зоне (территория за полярным кругом). Зимой тут температура может спокойно достигать –50 градусов по Цельсию, а то и ниже. А вот жара здесь появляется гораздо реже холода.

С 1885 года ведется учет температур, и температура в 38 градусов по Цельсию была зафиксирована в городе впервые 20 июня 2020 года. Жара сохранялась в регионе в течение нескольких дней. Как сообщает Washington Post, это абсолютный температурный рекорд для данных широт. Американцы и россияне очень удивлены данному событию.

После этого 30 июня был зафиксирован температурный рекорд в селе Усть-Оленёк (тоже республика Саха) – 34 градуса по Цельсию. При этом поселение находится гораздо севернее Верхоянска, на берегу моря Лаптевых (на 72-й широте).

3. Ещё одна хорошая новость – рост цен на еду в мире возобновился, а урожай в России ожидается хороший:

https://lenta.ru/news/2020/07/03/mir/

Мировые цены на еду выросли в июне впервые с начала года, об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары составил в среднем 93,2 пункта в июне, что примерно на 2,4 процента выше, чем в предыдущем месяце. Стоимость растительного масла подскочила на 11,3 процента после снижения в течение четырех месяцев подряд. Сахар стал дороже на 10,6 процента, а молочная продукция — на 4 процента. Цены на зерновые и мясо упали на 0,6 процента с мая.

Согласно отчету, мировое производство зерновых должно достичь нового рекордного уровня в 2,7 миллиарда тонн в 2020 году. Прогнозы производства пшеницы были повышены для Индии и России.