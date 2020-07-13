Глава USAGM высказался в защиту своих кадровых решений

13.07.2020, 19:54, Новости дня

Глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк заверил сенаторов, что полон решимости решить управленческие проблемы в агентстве после того, как ему было поручено провести «смелые и значимые изменения».

Об этом говорится в письме Пэка, датированном 8 июля. Письмо, с текстом которого ознакомились агентство Associated Press и канал CNBC, было направлено в ответ на письмо двухпартийной группы сенаторов, которые выразили беспокойство по поводу того, что Пэк действовал, не консультируясь с Конгрессом и не уведомляя его о своих решениях. По словам авторов письма, решение Пэка уволить глав «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Радио Свободная Азия», «Ближневосточных вещательных сетей и Фонда открытых технологий» «поднимает серьезные вопросы» о будущем агентства под его руководством. В ведении USAGM также находится и «Голос Америки».

«Президент, американский народ и Сенат поручили мне провести смелые и значимые изменения, – заявил Пэк. – Действительно, на протяжении всего процесса утверждения моей кандидатуры и в течение нескольких недель после вступления в должность я четко заявлял о своей приверженности решению общеизвестных управленческих проблем, которые давно беспокоят USAGM и структуры, находящиеся в его ведении».

«В процессе утверждения моей кандидатуры я обещал уважать и защищать независимость журналистов USAGM, и я остаюсь верным своему слову, – добавил Пэк. – Я также хочу подтвердить свою твердую приверженность соблюдению Хартии «Голоса Америки» и поддержке миссий других структур USAGM и наших героических журналистов во всем мире. Мы как агентство должны доносить правду до тех, кто жаждет ее получить, посредством точного и достоверного предоставления информации».

Тем временем 11 демократов из Палаты представителей направили письмо руководителям Подкомитета по ассигнованиям на государственные и зарубежные операции и смежные программы, выразив «глубокое беспокойство по поводу увольнений квалифицированных руководящих сотрудников», а также по поводу «сообщений о том, что USAGM заморозило финансирование и гранты» для программ, направленных на обход цензуры и обеспечение инструментов для свободы Интернета в Гонконге и в других местах.

Помимо кадровых и бюджетных вопросов законодатели выразили обеспокоенность по поводу того, что «основанное на фактах информирование и программы» агентства окажутся под угрозой, если будет подорвана его редакционная независимость.