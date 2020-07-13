Виктория Бекхэм поделилась новыми фотографиями с помолвки Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

13.07.2020, 19:50, Разное

О помолвке Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, объявленной в минувшие выходные, не знает уже, пожалуй, только ленивый. Мировые СМИ теперь рады любой детали, касающейся помолвки или будущей свадьбы, и Виктория Бекхэм эти чаяния сегодня удовлетворила с лихвой. В Instagram-историях дизайнер поделилась двумя новыми снимками с помолвки старшего сына, на которых он и его невеста запечатлены со старшими представителями семейства Бекхэм-Адамс – мамой Дэвида Сандрой и родителями Виктории, Джеки и Тони Адамс.

Так много любви! Отмечать такие события всей семьей – бесценно, – подписала снимки Виктория.

Празднование помолвки Бруклина и Николы прошло в саду поместья Бекхэмов – в Котсуолде. Невеста выбрала платье канареечного цвета с воланами на груди от бренда (конечно же!) Victoria Beckham за 1450 фунтов стерлингов.

Бруклин и Никола с родителями Виктории Бекхэм Бруклин и Никола с мамой Дэвида Бекхэма

Напомним, в субботу утром иностранные СМИ сообщили о помолвке Бруклина с Николой. Затем появились официальное подтверждение от самого жениха и еще чуть позже – первые детали будущей свадьбы от СМИ. Во-первых, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Во-вторых, отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, по сообщениям издания, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. Молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего, они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

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