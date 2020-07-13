Глава МИД Украины оценил риск «аннексии» Донбасса со стороны России

13.07.2020, 19:48, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время не видит риска «аннексии» Донбасса со стороны России.

«Риска аннексии я сейчас не вижу. Я считаю, что Российская Федерация просто играет в свою сложную и крайне опасную для нее игру», – сообщил интервью изданию «Сегодня».

Также Кулеба назвал «недопустимыми» слова полпреда РФ в контактной группе в Минске Бориса Грызлова, передает РИА «Новости».

«Заявления господина Грызлова на последнем заседании ТКГ, когда он заявил, что на территории Украины были созданы два новых государства, – это недопустимо. И мы в таких случаях жестко реагируем. Я уже сказал, что сегодня я подниму этот вопрос перед министрами иностранных дел – участниками нормандского формата», – сообщил Кулеба.

«Я думаю, что мой коллега Сергей Викторович Лавров, как человек очень опытный, человек, который очень тонко понимает международные отношения и международное право, сможет пояснить своему коллеге господину Грызлову, что он, как говорят на Украине, когда сделал такое заявление, пустился во все тяжкие», – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что слова о «создании еще двух государств» представителю РФ приписывают украинские СМИ, в российских СМИ подобной фразы не встречается. Речь идет о якобы имевшем место заявлении Грызлова, содержание которого 9 июля привел представитель Киева в ОБСЕ Евгений Цимбалюк. «Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних (от 8 июля – прим. ВЗГЛЯД) заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что «на сегодняшний день в Украине создано еще два государства» – передает слова Цимбалюка УНИАН.

8 июля Грызлов по итогам заседания контактной группы заявлял, в частности, что Киев пытается уйти от предметного обсуждения вопросов, что серьезно тормозит работу контактной группы по Донбассу.

«Единственный способ разрешения внутриукраинского конфликта – это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по Минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска», – говорил Грызлов.

Также Кулеба в понедельник заявил, что Украина считает неприемлемым закрепление особого статуса Донбасса в Конституции.

Напомним, вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

В Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы.