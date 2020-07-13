 

Владимир Путин вновь повысил оклады чиновников

13.07.2020, 19:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3 процента с 1 октября 2020 года.

Документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>», – говорится в указе.

Индексация также коснется окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов – представительств МИД на территории РФ.

В предыдущий раз оклады госслужащих индексировались в сентябре. Повышение производилось так же и с октября.



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