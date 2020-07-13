“Проверить все “узкие” места”: Подмосковье готовится к наводнению

13.07.2020, 19:37, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился принять все необходимые меры для предотвращения потопов в населенных пунктах региона. Соответствующее поручение он дал местным руководителям МЧС.

“Нужно проверить все “узкие” места по шести-восьми муниципалитетам, которые находятся в зоне риска”, – заявил Воробьев.

В столичном регионе в ближайшие дни прогнозируют обильные ливни, снижение температуры и усиление ветра. Уровень воды в реках может подняться на несколько метров.