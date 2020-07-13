Мнение: Молчи

13.07.2020, 19:35, Разное

Из каждой щели сейчас горластые призывают не молчать.

“Не молчи!”

Обижает партнер? Не молчи, вывали все. Обижали родители? И это вывали. Начальство? Тем более.

Не молчи никогда, сразу же озвучивай все, что тебе не так.

Требуй у других удовлетворять твои потребности как грудной младенец.

“Мы очень долго молчали”, – говорят они, хотя не молчали они никогда.

Каждое свое желание они всегда озвучивали.

Изредка они что-то частично умалчивали, опасаясь, что прилетит.

Но то, что они умалчивали, переполняло их сито как мокрый памперс, рвалось из решета.

Поэтому и появился этот лозунг: “Не молчи!”

Расскажи обо всем, что тебе не нравится в поведении других.

Выплесни и заставь тебе внимать.

Если боишься, спрячься за спины других, таких же, и галдите вместе. Не молчите.

Пусть эти родительские фигуры, кого вы назначили своими няньками, заботятся о вас.

Каждый человек должен выбрать для себя, кем он хочет быть.

Кем-то из толпы обиженок и лишенок или кем-то – на другой стороне, у кого есть власть, влияние и сила.

Есть только две стороны, и они – на двух полюсах.

Инфантил, всегда обращенный к другим со своим плачем.

И взрослый человек, сам-себе-родитель, нашедший родительскую фигуру в себе.

И если вы решаете выбрать второе, встать на свои ноги и обрести силу, начинать вы должны с противоположного к “не молчи”.

Молчи.

Молчи и действуй.

Почему так важно научиться молчать?

Не просто прикрыть решето, но даже и сито выкинуть, то есть остановить вот эти внутренние жалобные речи, обращенные к другим про себя. Пока сито у вас наполняется как памперс, ваше решето никуда не делось, его в любой момент прорвет, а если и не прорвет, вы держите эту ношу. Надо избавиться от сита, то есть от самого направления жалоб из себя вовне, даже от молчаливых, совсем избавиться.

Любые свои жалобы нужно обращать только к себе.

С этого начинается построение внутренних опор.

Вы спрашиваете все время: а как начать?

Вот так и начать.

Обратить запросы по поводу удовлетворения потребностей К СЕБЕ.

Любая претензия, любая обнаруженная потребность, любое недовольство ситуацией должны обращаться к себе.

К своей внутренней родительской фигуре.

И эта внутренняя фигура должна решать, что можно предпринять.

Именно так внутри вас появляется правитель, царь, тот самый Король.

Родитель внутри растет от взятия на себя ответственности за себя, от обращения к себе своих запросов.

Пока вы обращаетесь с жалобами и недовольствами к другим, ваш локус контроля внешний и все опоры у вас вовне, то есть внутри вас нет опор, и энергия, которая должна идти на построение внутренних опор, изливается из дырявого сосуда.

Не пытайтесь убирать щипцы и формировать личные границы, если ваш локус контроля вовне, если вы поместили родительскую фигуру снаружи себя. Ничего не выйдет.

Сначала надо развернуть свой поток обращений. Внутрь себя, к себе.

Именно поэтому: Молчи.

У каждого инфантила есть опыт, когда он пытался молчать, но ему все равно было плохо.

Это происходило потому, что он не пытался обратить свои запросы внутрь себя. Он их просто удерживал на выходе, от страха, от робости, или пытался внушить себе, что все это уже есть, уже дали и растил корону.

Такое молчание лучше громкого нытья, оно вас хотя бы не позорит, но ничего хорошего не дает.

Вы все равно остаетесь согнутым вниз как знак вопроса, не можете распрямить спину. Вы замираете в ожидании, что вам подадут, все сделают для вас, утешат и помогут. Вы все равно обращаете свой молчаливый запрос вовне, ваш локус все равно внешний, вы просто удерживаетесь от громких воплей и требований. Вы остаетесь очень слабым и будете мечтать о возможности не молчать, высказаться и выговориться, спрятавшись за спины таких же как вы. Вы остаетесь мусором и ищете, к кому бы примкнуть на этой помойке. Ведь вместе крошки – целый батон.

Если хотите аккумулировать личную энергию и заниматься ростом внутренней силы, просто молчать мало.

Надо молча развернуть свой запрос внутрь себя.

Не замирайте со своей потребностью в кулачке, разберитесь, что в этой потребности есть такого, что вы можете сами удовлетворить прямо сейчас, отделите эту часть и действуйте.

Молчите и действуйте.

Посмотрите, что есть такого, что вы не можете прямо сейчас, но можете сделать шаг в этом направлении завтра. Запланируйте этот шаг на завтра, не откладывайте на долгое потом.

Посмотрите, что в вашей потребности есть того, за что вы никак не отвечаете, никак не распоряжаетесь этим, отбросьте это, просто откажитесь от этой части хотелок. Именно выкиньте такой запрос, не откладывайте его в сторону с мыслями, что может быть кто-то сделает это для вас, а вы пока подождете, а может быть намекнете, а может быть тихонько помолитесь или даже поколдуете. Не храните эту дрянь, выкиньте. Все, что вы не можете делать сами сейчас или завтра, надо убирать из поля задач и запросов. Это не ваши задачи, а все задачи мимо границ превращаются в щипцы для других и сток вашей энергии. Вы теряете силы и теряете симпатию людей.

Поэтому очень важно не просто молчать, от трусости или деликатности, а молчать потому что у вас нет к другим никаких претензий, просьб, требований, ожиданий. Другие пусть делают, что хотят, а вы рулите собой. Для коммуникации с другими надо оставить только предложения им. Вот предложения, взаимовыгодные, это основа для построения связей и прокачки социальных ресурсов. Это и есть общение – ваши предложения и ответы на чужие запросы и предложения.

Предложение отличается от просьбы тем, что результат выгоден не только вам, поэтому вторая сторона рада вашему предложению.

Просьбы – это щипцы, кроме ситуаций когда под видом просьбы скрывается предложение. Тогда просьба – это всего лишь вежливая форма предложения, и вторая сторона очень довольна. Вместо щипцов, которыми обычно являются просьба, такая просьба – шар + корм.

Оставьте в запросах к другим только предложения, заботясь о том, чтобы выгода второй стороны была несколько больше вашей, но никогда не меньше, а все личные запросы, свои собственные потребности адресуйте себе.

Возьмите за принцип и закон вот это – Молчи.

Молчи о том, что нужно тебе, а не другим. Молчи и делай все для себя сам, не тяни из других, не выбивай.

Или не делай, если не можешь, откажись от запроса, который сам не можешь удовлетворить, а направь свой фокус внимания на то, что можешь делать, для себя и для других.

И если кто-то делает что-то для тебя, будь уверен, что он делает это не под щипцами.

Для этого ты должен выглядеть не бедной обиженкой, а сильным и уверенным в себе человеком.

Тогда не будет никаких щипцов, а внутренние опоры будут крепче и сильней с каждым днем.

Следуете этим принципам, друзья?

А видите последствия отступления от этих законов, у себя и других?