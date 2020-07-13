Личное: Где же так нагрешила Жанна?

13.07.2020, 19:32, Разное

Я всё никак понять не могу, где же так нагрешила Жанна Фриске при жизни, что после смерти на её имени оттаптываются даже самые близкие родственники — семья?

Сестра Жанны Наталья работает мастером перманентного макияжа. Хорошая профессия, но женщине внезапно захотелось снова денег, и она пошла голосить по свадьбам приглашённой звездой.



Наталью Фриске с удовольствием принимают в Московском комсомольце. Фото: Соцсети

Сделала липосакцию живота, откачала жир. Завила кудри под сестру, нарядилась в платье любимого Жанной цвета и внезапно запела.

Ну, как запела? Слышавшие это говорят, что полный ахтунг.

Впрочем, и вы это можете послушать, если не боитесь за свои уши:

https://t.me/lenamiro/6585

Почему бы мастеру перманентного макияжа не срубить баблишка на покойной сестрице?

«Складывается такое впечатление, что вся семья ждала смерти Жанны, чтоб потом словить звезду. Не являюсь поклонницей Жанны, но за нее обидно», — комментируют происходящее люди.

То отец там с деньгами мутит, то вот теперь сестрица запела.

Я вполне могу понять посторонних людей, которые лили помои на голову покойной. Но вот свои — семья — разве такое нормально?

Была сестра. Умерла. Женщина Наталья не придумала ничего лучше, чем скосплеить сестру и завалиться на свадьбу в таком виде и спеть.

Может, ещё дальше пойти — переодевшись в Жанну, продавать ночь любви с копией покойной сестры?!



Фото: Соцсети

Ну, а чего теряться? Многие извращенцы бы заплатили за секс с покойницей — Жанна была сексуальной фантазией многих задротов лет 20 назад!