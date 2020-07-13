В Кировоградской области женщина получила 1,2 млн грн, выдав себя за вдову погибшего воина АТО

13.07.2020, 19:30, Новости дня

В Новоукраинске Кировоградской области направлено в суд дело в отношении женщины, которая выдала себя за гражданскую жену погибшего во время проведения Антитеррористической операции военнослужащего и получила 1,2 млн грн, об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 13 июля.

По версии следствия, женщина, воспользовавшись затруднительным положением сестры погибшего, предложила ей похоронить его по месту своего проживания.

“Воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим, и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что и позволило ей получить компенсационные выплаты”, – отметили в Офисе генпрокурора.

В ходе досудебного расследования прокуратурой заявлен гражданский иск о возвращении незаконно полученных средств.