Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже – глава ВОЗ

13.07.2020, 19:30, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса продолжит ухудшаться, если страны не предпримут исчерпывающие меры для борьбы с пандемией. Об этом на брифинге 13 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма его выступления опубликована на сайте ВОЗ.

“Слишком много стран движутся в неправильном направлении. Вирус остается врагом номер один, но действия многих правительств не отражают этого. Единственная цель вируса – найти людей для заражения. Противоречивые сообщения от мировых лидеров подрывают самый важный компонент любого ответа [на пандемию] – доверие. Если правительства недостаточно четко общаются со своими гражданами и не внедряют комплексную стратегию, направленную на подавление передачи и спасение жизней, если население не соблюдает основные принципы общественного здравоохранения, если основы не соблюдаются, эта пандемия может пойти только одним путем: будет становиться все хуже, хуже и хуже”, – подчеркнул он.

Гебрейесус призвал “каждого лидера, каждое правительство и каждого человек внести свой вклад, чтобы разорвать цепи передачи [коронавируса] и положить конец коллективным страданиям”.

“Я хочу быть с вами откровенным: в обозримом будущем не будет возврата к “старой жизни”. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить”, – добавил он.

Глава ВОЗ заявил, что все надеются на появление эффективной вакцины, “но мы должны сосредоточиться на использовании инструментов, которые у нас есть сейчас, для подавления передачи и спасения жизней”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 13 июля в мире коронавирусом заразилось почти 13 млн человек, из них более 7,15 млн вылечились, более 570 тыс. умерли.