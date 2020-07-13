 

Иски к Facebook разрешили подавать в российских судах

13.07.2020, 19:30, Новости дня

Верховный суд разрешил россиянам предъявлять иски к соцсети Facebook в российских судах.

Судебная коллегия рассмотрела кассационную жалобу нескольких пользователей, которые просили запретить Facebook блокировать и удалять аккаунты, сбор персональных данных, обязать предоставить им право обжаловать действия администратора соцсети, а также возвращать авторские материалы, публикации и фотографии в случае удаления. Вместе с тем, истцы просили восстановить эти аккаунты, передает РИА «Новости».

Однако Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск на основании его неподсудности и отсутствия между сторонами правоотношений. Тогда истцы обратились в Верховный суд, который обязал рассмотреть иск.

В ВС указали, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в России; если субъект персональных данных живет в России.

«Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков и компенсации вреда, могут предъявляться в суд по месту жительства истца», – говорится в определении суда.

Отмечается, что выводы первой инстанции об отсутствии у российских судов компетенции по разрешению спора с Facebook противоречат нормам права.

Ранее юрист Александр Журавлев рассказал газете ВЗГЛЯД, как заставить Facebook выполнять российские законы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Херсонская ОГА ответила журналистам, которые бойкотировали визит Зеленского

13.05 / Открыта уменьшающая рост мутация

17.06 / Михаил Мишустин отменил ряд устаревших актов РСФСР и СССР

23.06 / Экономика: Нефтяной кризис вскрыл отставание РФ от США и Саудовской Аравии

01.07 / Ученые заявили о 200 мутациях коронавируса

25.05 / Сергей Собянин снял еще одно ограничение в столице

09.06 / Урбанист предложила сузить Садовое кольцо после ДТП с Ефремовым

06.06 / Элитная иномарка врезалась в ограду кинотеатра “Художественный”

10.05 / Из-за коронавируса животным в зоопарке под Киевом пришлось изменить и сократить рацион. Приматы тоскуют без людей

08.07 / Московские театры возобновят работу с августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска