Турция понадеялась на сохранение Айя-Софии в списке ЮНЕСКО

13.07.2020, 19:30, Новости дня

Власти Турции намерены охранять собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-Софию) в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития страны Омер Челик.

«Мы не думаем, что Айя-Софию исключат из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, она является предметом гордости для этого списка. Айя-София будет еще лучше охраняться, со всеми ее особенностями», – приводит его слова РИА «Новости».

«Турция открыта и готова к любому сотрудничеству (с ЮНЕСКО) относительно сохранения Айя-Софии как объекта всемирного наследия», – добавил Челик.

Напомним, госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.