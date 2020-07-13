 

Страшно секретно

13.07.2020, 19:30, Разное

ФСБ предъявило советнику Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову обвинение в госизмене. Но в чем изменил, когда, корысти какой ради, какие документы якобы передавал чешским спецслужбам, от кого получал секретные материалы – непонятно. Со слов адвокатов, никакой конкретики в деле так и не появилось. Кроме того, что СВР подтвердил наличие гостайны в переданных Сафроновым материалах.

Пока самая страшная тайна СВР, которую узнал журналист, – желание ее главы Нарышкина свалить на менее хлопотную работу в Совет Федерации. Но она более года назад была опубликована в «Коммерсанте», и за это Сафронова уже наказали, уволив оттуда.

Чем дольше власти будут темнить с делом Сафронова, тем больше будет появляться версий и домыслов, тем большей заказухой оно будет казаться.

Сделать расследование «открытым и прозрачным», призывают журналисты, коллеги Сафронова, в открытом письме.

Открытость – единственное, что может убедить общественность в том, что это не очередной наезд на журналистов, не месть и не желание любым способом заткнуть рот, всем, кто открывает его не для того, чтобы бездумно кричать “Ура!” и “Слава!”

СерпомПо



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