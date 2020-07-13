 

Учёные выявили связь между длиной пальцев человека и его заработками

13.07.2020, 19:27, Разное

Ученые из Великобритании не перестают удивлять нас своим странными исследованиями и выводами, особенно с точки зрения их практического применения. На этот раз исследователи обнаружили некоторую зависимость доходов человека от длины его пальцев.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 15 тысяч человек. В процессе эксперимента у испытуемых выясняли, каково их материальное положение и какова длина их пальцев (так, пожалуй, могли бы и другие части тела измерять).

В результате эксперимента ученые обнаружили интересную закономерность. Например, женщины, у которых безымянный палец длиннее указательного, доход выше. У мужчин все наоборот, так как в этом случае большую роль имеет уровень тестостерона. Если его в организме мужчины много, то конечности более крупные, в том числе пальцы. Если уровень тестостерона меньше, то, соответственно, конечности не столь велики.

Как оказалось, этот параметр указывает не только на тягу к накоплению богатства, но и на склонность к однополым отношениям. На тягу к романтическим отношениям у девушек указывает разница в длине безымянного и указательного пальцев. Однако у мужчин такой зависимости исследователи не обнаружили.

Ученые так же установили, что люди, у которых указательный палец длиннее безымянного не столь успешны в спорте, однако неплохо справляются с задачами на вербальную память.

Напомним, ранее британские ученые из Кембриджского университета обнаружили четкую связь между размером стопы человека и его продолжительностью жизни.

Учитывая, что у человека есть еще много чего, что можно измерить, британским ученым будет чем заняться в ближайшие годы, а нам остается только удивляться их непригодным с практической точки зрения выводам. Может, лучше занялись более насущными вопросами? Или им интересны только малобюджетные варианты исследований?



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