Мнение: Девочка больше не чувствует себя девочкой

13.07.2020, 19:25, Разное



Отпечатки рук Джоан Роулинг в Эдинбурге облили красной краской

Совершенно дивная заметка от видной феминистки, поэтессы, и, как она сама себя называет, “кандидата в президенты России” Алины Витухновской – не где-нибудь, а в “Новых Известиях”. Заметка посвящена недавнему скандалу с писательницей-миллиардершей Джоан Роулинг, “мамой Гарри Поттера”. Роулинг выступила с открытым забралом против всей шоблы ЛГБТ-меньшинств – и те в ответ объявили ей джихад по всему миру. И вот как комментирует события наша Алина:

“… Даже такой крупный выгодоприобретатель, как Джоан Роулинг, может остаться нищей, после исков от определенных групп. А может выиграть, что менее вероятно, но также при поддержке определенных групп. Не стоит уповать на искренность участников игры. Поэтому сторонники Роулинг все больше руководствуются эмоциональными, а не логическими доводами.

Проблема людей, подобных Джоан Роулинг, заключается в том, что они не понимают очевидного факта современности — индивидам больше не нужны навязанные идентичности. То есть, современный мир с его научными открытиями, избытком информации и огромными возможностями для всех буквально указывает на прежние идентичности как на фикции. Девочка больше не чувствует себя девочкой, мальчик — мальчиком, женщина — женщиной, мужчина — мужчиной. Они сбрасывают с себя весь тот груз социальных ролей, что вынуждены были тащить прежние поколения. И тут чужие родители начинаю возмущаться тем, что дочь Анджелины Джоли одевается как мальчик и хочет сменить пол. Также они возмущаются, что Илон Маск назвал своего сына X Æ A-12. А по-моему, прекрасное конструктивистское современное имя!



Алина Витухновская. (Такое ощущение, что ей нравится быть женщиной)

Тем, кто продолжает настаивать на сакральности полов, я предлагаю отмотать время назад, когда среди живых существ господствовали рептилии (гермафродиты). Или еще раньше, когда были более примитивные водные полубактерии. Неужели их идентичность тоже свята? Требовать от современного человека размножения как первой и единственной необходимости — есть настоящее дикарство. Чем развитей люди, чем выше образование, тем меньше они плодятся и размножаются. Об этом еще Руссо писал. Эволюция — процесс, который нельзя остановить социальными и культурными ограничениями. В лучшем случае, ее можно откорректировать и направить. Навязывать же прежние формы жизни как единственно актуальные — это и регрессивно и тоталитарно”.

С одной стороны – понятно, что Алина – сумасшедшая, в “хорошем”, так сказать, смысле этого слова. Но с другой – “закрыть ей измученный рот”, как хотели бы многие, тоже ведь не удастся, поскольку им в самом деле “кричит стомилльонный народ”. И на самом деле этого народу по всему миру куда больше, чем 100 миллионов. И он крайне политически активен. В России он сейчас зажат – но, пожалуй, лишь потому, что в России сейчас ВСЁ зажато. И поэтому, когда путин наконец растает и стечет в канализацию (судя по всему, это произойдет уже скоро) – из-под снега покажется отнюдь не зеленая травка, как принято мечтать у современных маниловых.

Нет, покажется то, что обычно показывается в России весной – грязь, слякоть и собачьи какашки. Надо быть готовым к Оттепели – вот я к чему.

Хотя в основном я это цитирую из-за имени сына Илона Маска. Что, правда? Маск – классический шизофреник?! (кто еще будет давать детям цифровые имена…)