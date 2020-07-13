Кудрин назвал две главные угрозы для российской экономики

13.07.2020, 19:23, Разное

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что главными угрозами для финансового рынка страны является доминирование крупных государственных институтов и государственный долг США. Об этом он сообщил в своей речи перед Советом Федерации.

Кудрин пояснил, что если госдолг Соединенных Штатов будет увеличиваться и дальше, то достигнет критического объема, что окажет негативное влияние на мировые финансовые рынки, в том числе и российский. Он также обратил внимание, что по уровню устойчивости финансовой системы Россия находится на 120-м месте в мире.