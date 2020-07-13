 

Мнение: Эрдоган обманул Путина?

13.07.2020, 19:20, Разное

Эрдоган позвонил Путину. И поздравил с обнулением. В сообщение на сайте Кремля о телефонном разговоре президентов Турции и Кремля это, конечно, названо по-другому: поздравил «…с успешным проведением общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Путин воспользовался моментом и пожурил Эрдогана за решение переформатировать храм Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. Эрдоган пообещал учесть мнение Путина.

На сайте Кремля этот момент описан так: «Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь».

Сдается мне, что Эрдоган обманул Путина. Я уже писал, что не представляю, как в действующей мечети можно сохранить мозаичные лики святых…

Три года назад в Стамбуле, стоя храма Святой Софии, я подумал о том, что Турции не грозит исламизация по иранскому варианту, хотя в городе уже было много женщин и девушек в хиджабах и парандже.

Но, похоже, что я ошибся. Боюсь, что в ближайшие лет 10-15, если не раньше,   в Турции открытых женских лиц вообще не останется. Как в Иране. А ведь в 70-х Иран был вполне светской страной.  Сегодня уже трудно поверить, что вот эти фотографии сделаны именно в Иране. Но в  70-х…

Фотографии, сделанные в Иране до 1979 года, отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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