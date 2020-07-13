Мнение: Исторический шанс

13.07.2020, 19:05, Разное

Впервые за историю страны у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Откровенно говоря, неясно, на чем основан оптимизм Путина. Если средний класс в России, по его мнению, это люди со среднедушевым доходом в 17 тысяч рублей (хотя в нормативных документах зафиксирована совершенно иная среднедушевая сумма дохода в 6 минимальных окладов – 72 тысячи на человека), то на искомые 17 тысяч не то что купить, а снять и содержать жилье проблематично.

Теоретически понятно, каким образом можно уменьшить себестоимость жилья – снизить норму откатов и воровства. Но это точно не в силах Путина. Поэтому он идет другим путем – упрощает или вообще отменяет строительные нормы и правила. "СНиПы-хрипы", – как изящно в привычном помоечном сленге недавно он высказался. Нетрудно понять, к чему приведет отказ от строительных норм, но вот к удешевлению квадратного метра – вряд ли.

Базовая проблема российского рынка – его крайне низкая платежеспособность и ёмкость. Нищее население не в состоянии обеспечивать спрос, а значит, любые проекты и программы гальванизации трупа российской экономики малоперспективны. Можно заклинать, можно выделять ассигнования на нацпроекты, суть которых – это в основном перераспределение финансовых ресурсов среди олигархических структур, но базовую проблему это не решает вообще никак. А значит – спрос так и будет оставаться на крайне низком уровне. Если же учесть тот погром, который сам Путин и устроил в экономике под вывеской карантина, то ситуация усугубилась еще сильнее.

Есть, конечно, альтернатива программе прямого повышения доходов населения: это развитие общественных фондов. Из которых и будут уменьшаться тарифы, стоимость жилья, проезда, субсидироваться социально значимые товары. Тогда низкие доходы людей будут менее критичны с точки зрения повышения спроса. Но и эту задачу никто не ставит.

По всей видимости, заявление Путина – очередное и дежурное. Которое через полгода уже никто и не вспомнит, зато он снова пробубнит что-то по бумажке и повертит ручку на столе, чему будет уделено повышенное внимание прессы. Что в целом логично – содержательно в совещании по нацпроектам было так мало, что ручка вызвала гораздо больший интерес.