За что в Беларуси преследуют не согласных с Лукашенко

13.07.2020, 19:16, Разное

До президентских выборов в Беларуси остался ровно месяц: они назначены на 9 августа. Правозащитники по мере их приближения все чаще говорят о систематических репрессиях в отношении участников мирных акций и просто людей, не согласных с задержаниями соперников президента Лукашенко. Уже сотни граждан оштрафовали за пикеты, а десятки уволили с государственной службы за выражение своего мнения и за критику властей.

Согласно отчету Белорусского Хельсинкского комитета и правозащитного центра “Весна”, с начала избирательной кампании в стране задержали более 700 человек, из которых 129 были приговорены к административному аресту, а 252 – оштрафованы.

Увольнения за стихи и посты в соцсетях

Из Национального художественного музея уволился Никита Монич – его называют лучшим экскурсоводом Беларуси. Причиной его увольнения стало стихотворение, который Монич написал после ареста властями картин из коллекции “Белгазпромбанка”. Этим банком на протяжении 20 лет руководил потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико.

Полторы сотни картин общей стоимостью около $20 млн, среди которых были работы таких знаменитых художников, как Шагал, Сутин и Бакст, силовики изъяли из корпоративной коллекции “Белгазпромбанка” в рамках заведенного на Бабарико уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов. “Белгазпромбанк” собирал произведения представителей Парижской школы – уроженцев Беларуси – и возвращал их на родину. Среди картин оказалась и “Ева” Хаима Сутина, самая дорогая картина в Беларуси: она была куплена на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2013 году за $1,8 млн.

В стихотворении Никита Монич обращался к Лукашенко: “Мы Вам простим, что вы приравняли к хлеву / Нашу страну, но, пожалуйста, оставьте Еву”.

Комментируя свое увольнение, Никита Монич рассказал, что директор Национального художественного музея попросил его убрать стихотворение и “не подводить музей в это предвыборное время”. Никита отказался и предложил его уволить, что и было сделано.

“Никто не должен быть уволен со своего рабочего места ввиду его политических взглядов или высказываний. Это плохо. Это варварство. Я поступил так, как считаю правильным, оба раза, – подчеркнул экскурсовод. – И когда опубликовал стихотворение, потому что верю в то, что там сказано. И когда предложил уволить меня музею, который является заложником нашей политической ситуации”.

Радио- и телеведущую, певицу Катерину Пытлеву отстранили от прямых эфиров за пост в фейсбуке. В нем она раскритиковала задержания людей в очереди в магазин, в котором ранее конфисковали майки с надписью “ПСІХО3%”.

“То, что сейчас происходит, – это полный гамон. <...> Так не должно быть, я не хочу такого настоящего и будущего для моих детей. Я 23 года работала на государственных каналах и радио, к счастью, мне никогда не пришлось идти на сделку с совестью, – написала телеведущая в своем посте. – Я работаю в развлекательном формате и старалась всегда держаться в эфире в стороне от политики. Но сейчас быть равнодушным равносильно предательству своей страны, своего народа”.

Поступок своей администрации она пояснила так: “Теперь, если ты в кадре и высказываешься, это значит, что ты – “враг государства”. Катерина сама ушла с телеканала, потому что и дальше будет писать “о том, о чем хочет”.

Отстранен от эфиров на Белорусском телевидении, а также от ведения “Славянского базара” ведущий, шоумен и певец Денис Дудинский. Он был ведущим международного фестиваля искусств с 2006 года. Дудинский стоял в той самой очереди за сувенирами в магазин с майками и написал об этом пост в фейсбуке:

“Эй, большой и страшный ОМОН, НЕЛЬЗЯ бить дубинками людей, которые пришли купить кружку или одежду… НЕЛЬЗЯ бить пожилую женщину только потому, что она проходила около магазина… НЕЛЬЗЯ толпой прыгать на студента, который пришел со своим другом купить сувенир… Они просто стоят в очереди в магазин…”

За пост в инстаграме “Так нельзя!” также был отстранен от эфиров шоумен и популярный ведущий гостелеканалов БТ и СТВ Дмитрий Кохно. “Сейчас, приходя вечером домой, мы обсуждаем только одно: в стране происходят ужасные вещи”, – написал он в этом посте о задержаниях мирных граждан.

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий, выступая на встрече президента Лукашенко с журналистами государственных медиа, заявил, что “на фоне политических событий выборной кампании мы оказались в ситуации острейшего информационного противостояния с оппонентами и откровенными врагами белорусского государства…”

Ранее известные белорусские спортсмены в своих соцсетях раскритиковали задержания мирных граждан на пикетах солидарности. В поддержку задержанных выступили: биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, чемпионка мира в лыжной акробатике Александра Романовская, толкательница ядра Надежда Остапчук и другие спортсмены.

Позже некоторые из них рассказали, что им самим и их тренерам запретили контактировать с негосударственными СМИ по политическим вопросам под угрозой “нежелательных последствий”.

Аресты за велопробеги

В Минске и других городах Беларуси 19-21 июня прошли одиночные пикеты, “цепочки солидарности” и другие акции. Люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, руководителя его предвыборного штаба. Участники акций также требовали освобождения видеоблогера Сергея Тихановского – его обвиняют во вмешательстве в работу избирательных комиссий. Тогда в стране на мирных акциях солидарности в Беларуси было задержано более 250 человек. Большинство из них получили штрафы на сумму в эквиваленте от 45 до 456 долларов, некоторых приговорили к административному аресту.

После тех событий массовые акции солидарности в Беларуси постепенно утихли, но жители страны вместо них стали регулярно проводить “велопробеги солидарности”.

Первый такой велопробег прошел еще 26 июня: несколько десятков человек на велосипедах и самокатах проехали по проспекту Победителей в Минске. Люди в штатском и микроавтобусы, в которых обычно увозят задержанных, преследовали участников пробега только по проспекту, но больше ничего сделать не могли, поскольку в какой-то момент велосипедисты разъехались в разных направлениях.

В пятницу, 10 июля, велопробег солидарности прошел вновь, но без задержаний не обошлось.

В Бобруйске участников велопробега задерживали, так как милиция якобы искала украденные велосипеды. Двоих участников акции в этом городе приговорили к семи суткам ареста, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В Минске вечером 10 июля в велопробеге солидарности приняли участие около 60 человек. За велоколонной следовал автозак, а по маршруту пробега стояли люди в штатском. По информации МВД, за нарушение правил дорожного движения были оштрафованы несколько человек, но МВД Беларуси при этом заявило, что задержанных не было.

Несмотря на эти слова, 13 июля на 10 суток осудили Евгения Михасюка, активиста Союза белорусских студентов и основателя компании “Диджитал Нейтивс”. Его задержали 10 июля, выходные он провел в следственном изоляторе, сообщает белорусская служба Радио Свобода. Днем ранее также были задержаны участники велопробега Андрей Боровский и Александр Мосейчук, они получили по семь суток лишения свободы, сообщает правозащитный центр “Весна”.

Борьба с телеграм-каналами

Домой к минчанину, 29-летнему Сергею Лукьянову, 29 июня ворвались люди в штатском. В квартире в это время кроме мужчины находились двое его маленьких детей и беременная жена. Неизвестные (позже оказалось, что это сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) заломили Лукьянову руки, повалили на пол. Как выяснилось, они хотели провести обыск: якобы Лукьянову инкриминировали “призыв к насильному захвату власти” и участие в телеграм-канале “Армия с народом”. О происшествии мужчина рассказал только 7 июля.

В результате Сергей Лукьянов провел сутки в СИЗО и был оштрафован на 1350 белорусских рублей (примерно 550 долларов) за административное правонарушение.

В Минске 25 июня был задержан администратор телеграм-канала “Беларусь головного мозга” Игорь Лосик. В отношении него заведено уголовное дело по статье за организацию действий, нарушающих общественный порядок. Во избежание ареста за границу уехал администратор телеграм-канала “Мая краіна Беларусь” Сергей Беспалов.