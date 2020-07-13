Стадо коров в Якутии убило током во время грозы

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13.07.2020, 19:04, Новости дня

Стадо коров убило током из-за обрыва электропровода во время грозы в Нюрбинском улусе Якутии, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

«В селе Дикимдя Нюрбинского улуса в ночь на 13 июля в результате обрыва электропровода погибли 11 голов КРС частного владельца. По информации начальника департамента сельского хозяйства Нюрбинского улуса Ивана Егорова, обрыв произошел в 4.30 утра во время сильной грозы. Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились коровы. На данный момент решается вопрос возмещения ущерба путем софинансирования из средств администрации и Мирнинского РЭС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что проблема обрыва электросетей становится наиболее актуальной в летний период.

По данным управления Гидрометцентра, в Якутии до конца недели в регионе продержится дождливая погода, местами ливни и гроза.

Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение было объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем.



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