Смартфон IPhone 12 Pro получит 6 ГБ оперативной памяти

13.07.2020, 19:00, Новости дня

Американская компания Apple намерена в 2020 году презентовать одновременно четыре смартфона.

Устройства iPhone будут отличаться 5,4 , 6,7 и 6,1-дюймовыми экранами. Также инсайдерами теперь озвучен размер оперативной памяти новинок. Эксперты заявляют, что модели iPhone 12 и iPhone 12 Max получат 4 гигабайта ОЗУ, тогда как более продвинутые гаджеты iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max обладают 6 гигабайтами оперативной памяти.

За производительность девайсов отвечает мощный процессор Apple A14. Представители марки пока удерживают в тайне остальные подробности и характеристики смартфонов, однако эксперты уверены в том, что озвученные сведения о предстоящих устройствах являются достоверными и имеют прямое отношение к гаджетам.