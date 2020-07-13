 

Apple может выпустить новый смартфон дешевле iPhone SE

13.07.2020, 19:00, Новости дня

Инсайдеры анонсируют, что американская компания Apple может выпустить самый дешевый смартфон, который оценивается в 200 долларов.

Вместе с тем последняя выпущенная модель хоть и относится к бюджетному сегменту, однако ее ценник приблизился к 500 долларов, что не соответствует пожеланиям многих потенциальных клиентов. Однако пока представители компании Apple не раскрывают никаких деталей о новинке, тогда как можно указать, что устройство получит упрощенные параметры.

Помимо этого, есть предположения, что в продажу могут выпустить фирменную игровую приставку, которая имеет схожий чип, что в актуальных смартфонах. Пока представители марки умалчивают информацию относительно выпуска собственной игровой платформы.



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