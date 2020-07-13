SRF – на грани финансового коллапса — пандемия ударила по американским вузам

13.07.2020, 18:56, Новости дня

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие университеты в США оказались на грани банкротства, пишет швейцарский телеканал SRF. Пятая часть американских вузов рискует не пережить ближайшие два года. Это касается, в первую очередь, частных учебных заведений, но и элитным университетам тоже приходится беспокоиться о своём финансовом состоянии и увольнять преподавателей и административный персонал.



Reuters

Из-за коронавируса многие университеты в США оказались на грани финансового коллапса, пишет швейцарский телеканал SRF. Пандемия нанесла серьёзный удар по бюджету, в первую очередь, небольших частных вузов, однако и элитным университетам есть, о чём беспокоиться.

Увольнения, академические отпуска и убытки — от коронавирусного кризиса в США страдают не только фирмы, но и университеты, и колледжи. По оценкам профессионалов, каждый пятый из 4 тыс. американских вузов не переживёт ближайшие два года.

Вероятно, проблема финансового выживания не коснётся таких элитных университетов, как Гарвард или Йель, и затронет, главным образом, небольшие частные высшие учебные заведения. Тем не менее, беспокоиться о своём финансовом состоянии сейчас приходится всем, отмечает швейцарский телеканал.

У Университета Майами в начале года с финансами всё было в порядке. Однако уже в апреле руководство объявило, что ожидает убытков на сумму в сотни миллионов долларов. «Виной тому, среди прочего, повысившиеся расходы на защитные мероприятия против коронавируса или вложения в проведение занятий онлайн», — поясняет проректор Университета Майами.

В то же время, вуз лишился миллионных доходов, обычно получаемых за счёт внешних инвестиций в исследовательские проекты, которые сейчас пришлось приостановить. Вдобавок, Университету Майами пришлось возместить студентам уде оплаченные счета за размещение и снабжение продовольствием, потому что кампус закрыли после весенних каникул. В мае университету пришлось уволить часть из 16 тыс. сотрудников — какую именно, проректор рассказать не пожелал, подчёркивает SRF.

Сходным образом дело обстоит и в Университете Огайо. Экономисту Ричарду Веддеру, который преподаёт там с 1960-х годов, известно о 450 увольнениях, причём четверть из них — преподаватели.

По словам Веддера, в финансовом плане ситуация приобретёт для многих вузов угрожающие масштабы только после летних каникул. «Следует ожидать, что на следующий семестр зарегистрируются на 20% меньше студентов», — полагает американский экономист. Это означает, что доходы университетов снизятся, хотя расходы останутся на прежнем уровне.

Американские вузы получают финансирование, в первую очередь, через плату за обучение, подчёркивает Веддер: «Доля взносов за обучение составляет до 70% всех доходов университетов». Поэтому вузы США активно соперничают за студентов уже даже через рекламу по телевидению.

Из-за коронавируса многие молодые люди, скорее всего, побоятся возвращаться в кампусы университетов, считает Веддер. Высокая плата за обучение тоже удерживает некоторых от того, чтобы зарегистрироваться на новый семестр. «За последние годы плата сверхпропорционально возросла», — отмечает американский экономист.

Четыре года обучения на бакалавра в частном университете в Майами обойдутся студенту примерно в $265 тыс., в получающем государственную поддержку университете в Огайо — пока ещё лишь около $160 тыс. Те, кто платят такие деньги, хотят, чтобы у них были не только онлайн-занятия. Многие вузы в связи с этим обещают вернуться к нормальному процессу обучения, несмотря на растущее число заражений, подчёркивает швейцарский телеканал.

Кроме того, во время кризиса проявляются и все неудачи развития последних лет, убеждён Веддер. «Спорт, мероприятия и маркетинг стали слишком важны для вузов США», — считает он. Административный корпус разросся и стал больше, чем штат преподавателей. Экономические советники торжественно заявляют, что рентабельность зачастую важнее, чем академические успехи.

Помимо этого, зарплаты руководящего звена университетов стали слишком высокими. «Ректор американского университета зарабатывает больше, чем президент США», — заявил Веддер. Например, ректор Университета Майами получает в 4 раза больше, чем американский президент — годовой заработок ректора составляет почти $1,7 млн.

По мнению Веддера, в условиях финансовой нужды американские вузы должны пересмотреть свои взгляды и осознать свою главную задачу — дать образование молодым людям и вести научные исследования, заключает швейцарский телеканал SRF.