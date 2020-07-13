Ночной белковый перекус приводит к увеличению утреннего уровня сахара в крови

13.07.2020, 18:55, Разное



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Богатый белками ночной перекус приводит к увеличению уровня сахара в крови утром, после завтрака. О своих открытиях они доложили на конференции «Физиология будущего 2020» (Future Physiology 2020), которую в виртуальном режиме провело Физиологическое общество.

Регулярное повышение уровня глюкозы (сахара) в крови несет ряд рисков для здоровья. Основные из них – развитие сахарного диабета, сердчено-сосудистыых болезней и ожирения. Ранее было известно, что перекус за несколько часов до основного приема пищи помогает поддерживать уровень сахара в крови в рамках нормы. Ученые были уверены, что это частично объясняет, почему именно после завтрака отмечается наибольший пик уровня сахара: перед ним мы обычно не едим в течение всей ночи.

Ученые из Университета Бата (University of Bath) решили проверить, будет ли ночной перекус помогать контролировать уровень сахара утром. В исследовании, которое они провели, приняли участие 15 добровольцев. В экспериментах их будили в 4 часа утра. Затем половина из них получала 300 миллилитров чистой воды, вторая – 300 миллилитров раствора белка молочной сыворотки. После такого «перекуса» участники снова отправлялись спать. В 9 часов утра они получали легкий завтрак, через 2 часа после которого у них проверяли уровень сахара в крови.

Результат исследования удивили ученых. Уровень сахара в крови после завтрака был выше у людей, которые получали молочный белок в 4 часа ночи.

Причиной утреннего повышения сахара на фоне ночного перекуса ученые считают то, что организм не ожидает, что человек будет есть в 4 часа ночи. Кроме того, в это время ему просто может не требоваться пища. Как результат, полученные белки претерпевают превращение в углеводы, что сказывается на утренних показателях сахара.

Авторы исследования указывают, что их данные должны быть интересны людям, которые активно подходят к профилактике сахарного диабета, болезней сердца и ожирения.

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