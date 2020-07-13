 

Ночной белковый перекус приводит к увеличению утреннего уровня сахара в крови

13.07.2020, 18:55, Разное


2
минуты

Богатый белками ночной перекус приводит к увеличению уровня сахара в крови утром, после завтрака. О своих открытиях они доложили на конференции «Физиология будущего 2020» (Future Physiology 2020), которую в виртуальном режиме провело Физиологическое общество.

Регулярное повышение уровня глюкозы (сахара) в крови несет ряд рисков для здоровья. Основные из них – развитие сахарного диабета, сердчено-сосудистыых болезней и ожирения. Ранее было известно, что перекус за несколько часов до основного приема пищи помогает поддерживать уровень сахара в крови в рамках нормы. Ученые были уверены, что это частично объясняет, почему именно после завтрака отмечается наибольший пик уровня сахара: перед ним мы обычно не едим в течение всей ночи.

Ученые из Университета Бата (University of Bath) решили проверить, будет ли ночной перекус помогать контролировать уровень сахара утром. В исследовании, которое они провели, приняли участие 15 добровольцев. В экспериментах их будили в 4 часа утра. Затем половина из них получала 300 миллилитров чистой воды, вторая – 300 миллилитров раствора белка молочной сыворотки. После такого «перекуса» участники снова отправлялись спать. В 9 часов утра они получали легкий завтрак, через 2 часа после которого у них проверяли уровень сахара в крови.

Результат исследования удивили ученых. Уровень сахара в крови после завтрака был выше у людей, которые получали молочный белок в 4 часа ночи.

Причиной утреннего повышения сахара на фоне ночного перекуса ученые считают то, что организм не ожидает, что человек будет есть в 4 часа ночи. Кроме того, в это время ему просто может не требоваться пища. Как результат, полученные белки претерпевают превращение в углеводы, что сказывается на утренних показателях сахара.

Авторы исследования указывают, что их данные должны быть интересны людям, которые активно подходят к профилактике сахарного диабета, болезней сердца и ожирения.

Читайте так же

  • Ночной белковый перекус приводит к увеличению утреннего уровня сахара в крови
  • «Чаще пьет и мочится» – тревожные симптомы диабета у ребенка
  • Регулярный поздний ужин может грозить развитием диабета и ожирения


Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Диетологи рассказали о вреде и пользе частого употребления семечек для организма

31.05 / Мнение: Как рождаются фейки про СССР

08.07 / Появилась информация о тайной дочери Нагиева

06.07 / Степан Меньщиков из «Дома-2» сыграет пышную свадьбу с цыганами и медведями

14.05 / Эксперты продемонстрировали самую детализированную модель коронавируса

30.06 / Секрет счастья

13.07 / Юл Бриннер: шесть “русских” ролей самого известного выходца из Владивостока

09.06 / Ученые из США спрогнозировали реакцию людей на появление инопланетян

10.06 / Издание National Enquirer обвинило Меган Маркл в хищении драгоценностей принцессы Дианы

16.06 / 1 июля 2020 года войдет в историю государства Российского как дата начала его конца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска