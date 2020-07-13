Назван средний размер пенсии на Украине

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13.07.2020, 18:53, Новости дня

Средний размер пенсии на Украине по состоянию на 1 июля 2020 года составил 126 долларов, сообщила пресс-служба пенсионного фонда страны.

«Общая численность пенсионеров – 11 млн 241 тыс. 834 человека. Средний размер пенсионной выплаты – 3 тыс. 393,54 гривны [почти 126 долларов по курсу Нацбанка]», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости».

Отмечается, что пенсию более 10 тыс. гривен, то есть 371 доллара, получают менее 333 тыс. человек (2,9%). Пенсию менее 3 тыс. гривен (111 долларов), получают 62,91% пенсионеров.

Ранее сообщалось, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в РФ может составить в 2021 году 17 тыс. 432 рубля.



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