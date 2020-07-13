 

В Азербайджане в связи с конфликтом с Арменией задержан экс-министр обороны

13.07.2020, 18:53, Новости дня

Министр обороны Азербайджана 1992-1993 годов Рагим Газиев задержан азербайджанскими правоохранителями в связи с «распространением в социальных сетях несоответствующих действительности сведений» о событиях 12 и 13 июля – вспыхнувшем конфликте между Азербайджаном и Арменией. Бывшему чиновнику теперь грозит до 15 лет лишения свободы, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Действия экс-министра расценены как «ослабление обороноспособности Азербайджана», ему также вменяются призывы к беспорядкам и захвату власти.

Газиеву 77 лет, его уже арестовывали в 1993 году. Он провел год в заключении и бежал, скрывался два года в РФ и был выдан Азербайджану. Его приговорили к смертной казни, заменили ее на пожизненное заключение, а в 2005 году помиловали.

Напомним, с 12 июля на границе Азербайджана и Армении идут вооруженные столкновения, стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан признал, что потерял убитыми четырех военных, Армения утверждает, что с ее стороны погибших нет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала обеспокоенность происходящим, так как зона боевых действий находится неподалеку от стратегических трубопроводов из Азербайджана на Запад через Грузию. Она призвала к мирным переговорам для деэскалации.



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