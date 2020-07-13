Врач Татьяна Бочарова назвала самый важный для зрения витамин

13.07.2020, 18:53, Разное

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова пояснила о полезных для зрения свойствах витамина А. Ретинол принимает участие в образовании родопсина, являющегося особым пигментом в сетчатке глаза.

Витамин А – один из незаменимых компонентов для организма, он позволяет улучшить защитные функции иммунной системы, благотворно влияет на состояние волос, кожи. Эта группа важных для здоровья веществ накапливается в печени, поэтому следует ежедневно пополнять его запасы. Для взрослого человека суточная норма составляет 1,5-2 грамма. Витамин может плохо усваиваться в организме некоторых людей. Это характерно для людей, которые курят, имеют заболевания ЖКТ, принимают антибиотики или препараты для снижения холестерина.

Дефицит витамина А сопровождается появлением бронхита, герпеса, бородавок, конъюнктивита, простудных заболеваний. Из-за нехватки витамина снижается иммунитет. По словам эксперта, витамин А считается важнейшим для зрения, так как он способствует работе зрительного нерва, укреплению глазных мышц. Среди проблем, возникающих в результате его нехватки – закупорка слезных каналов, сухость роговицы, снижение зрения в темноте (“куриная слепота”). Для восполнения витамина рекомендуется чаще потреблять фрукты и овощи оранжевого или красно-желтого цвета – морковь, персики, абрикосы, тыкву, апельсины.