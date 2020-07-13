Ученые рассказали, с чем может быть связана неспособность распознавать лица

13.07.2020, 18:53, Разное

Ученые попытались выяснить, с чем может быть связана неспособность человека распознавать лица. Этот феномен известен науке под названием прозопагнозии.

Возможность распознавания лиц является весьма уникальным и довольно сложным для исследования нейрокогнитивным навыком, имеющим важное значение в социальных взаимоотношениях. Согласно статистике, у 2% жителей Голубой планеты встречается заболевание, при котором человеку не удается узнать лицо друга, знакомого или даже родного человека. Людям с прозопагнозией все лица кажутся совершенно одинаковыми. Такие “особенные” личности учатся адаптироваться к проблеме, пытаясь определять других по походке, голосу, прическе.

Ранее специалисты считали, что лицевая слепота связана с нарушениями зрительного восприятия, однако это не совсем так. Людям с подобным расстройством удается отлично решать задания, касающиеся зрительной идентификации предметов. Исследователи, представляющие Гарвардскую медицинскую школу (Бостон), обнаружили, что невозможность узнавать лица имеет связь с проблемой извлечения из памяти информации.

По словам ведущего автора работы Джозефа ДеГутиса, для людей, имеющих лицевую агнозию, характерны трудности при воспоминаниях контекстных данных об индивиде они не могут быстро вспомнить имя, профессию, хобби. Во время случайной встречи со знакомым у них появляется только туманное ощущение знакомства, которое не сопровождается какими-либо деталями.