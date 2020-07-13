Мнение: Более развитые страны, троекратное повышение НДС и внешний долг России

13.07.2020, 18:50, Разное

1. По заглавной карте можно оценить, какая примерно часть человечества живёт в более «развитых» странах, чем Россия, если брать за основание так называемый Индекс человеческого развития (ИЧР), который учитывает продолжительность жизни в стране, длительность обучения и уровень доходов:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/v-kakih-stranah-indeks-chelovecheskogo-razvitiia-vyshe-chem-v-rossii-5f01785a37fa137dd75b5a64

Вот, собственно, список стран по ИЧР:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_человеческого_развития

Как видно, Россию обходят государства так называемого «золотого миллиарда». То есть, позади нас шесть из семи миллиардов населения Земли. Неплохо, хотя и похвастаться особо нечем.

Разумеется, оценка «развитости» с помощью ИЧР не учитывает многих важных вещей. Например, того, что по своим технологическим возможностям Россия превосходит большинство стран «золотого миллиарда».

Если бы не наше отставание по средней продолжительности жизни, сформировавшееся в позднем СССР и в 1990-е годы, позиции России по ИЧР были бы куда выше. К счастью, продолжительность жизни у нас сейчас быстро растёт.

2. Многие жаловались на повышение НДС в России на 2%.

Вот, для сравнения, как повышают налоги в других странах:

https://lenta.ru/news/2020/07/02/buy/

Жители Саудовской Аравии в преддверии троекратного повышения НДС кинулись покупать в магазинах все нескоропортящиеся товары, пишет CNBC. Случившееся сравнивают с «Черной пятницей».

Граждане и резиденты королевства опасаются роста цен после того, как с 1 июля НДС вырос в три раза — с 5 до 15 процентов. О повышении было объявлено в мае.

3. Блогер genby приводит любопытные графики, подкрепляющие теорию о том, что пиковые значения государственного долга обычно приходятся на периоды гражданских и внешних войн, либо иных внутренних и внешних кризисов:

https://genby.livejournal.com/837843.html

Вот как выглядит график для США – пики на Гражданской войне, Первой и Второй мировых, Великой депрессии и… нынешнем кризисе:

Неприятный для США вывод состоит в том, что нельзя исключать переход экономического кризиса и расовых протестов в полноценную гражданскую или крупную внешнюю войну.

А вот, для сравнения, график госдолга России:

Да, у нас были большие проблемы в 1990-е. Зато теперь показатель госдолга говорит о том, что в России всё будет стабильно, если только беда не придёт к нам извне.