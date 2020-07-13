Южная Осетия: на линии разделения ранен и задержан мирный житель Грузии

13.07.2020, 18:47, Новости дня

Грузинский Омбудсмен Нино Ломджария заявила о необходимости разработать новый формат переговоров исключительно гуманитарного характера, который позволит быстро реагировать на факты похищения лиц и нарушения прав человека около разделительной линии.

На данном этапе, на фоне очередных осложнений между цхинвальскими сепаратистами с Тбилиси, приостановлен Механизм предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Что касается Женевских переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе, на которых Тбилиси, Москва, Цхинвали и Сухуми встречаются при посредничестве международных наблюдателей, они проходят регулярно, но слишком редко для того, чтобы решить вопросы, связанные с конкретными инцидентами.

Омбудсмен сделала данное заявление в связи с похищением российскими пограничниками 33-летнего жителя грузинского села Зазы Гахеладзе, который 11 июля вместе с другом пошел собирать грибы в лесу около разделительной линии. В результате, по информации сопровождавшего его лица, которому удалось скрыться, российские военные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, ранили Гахеладзе в ногу, а затем захватили его и ввезли на оккупированную территорию.

При этом в сообщении распространенной сепаратистским КГБ утверждается, что Гахеладзе первым открыл огонь, хотя его семья это отрицает, утверждая, что он не имел огнестрельного оружия.

Как сообщает Международный Комитет Красного Креста, единственная международная организация, которая имеет доступ к оккупированным регионам Грузии, раненного Гахеладзе поместили в цхинвальскую больницу. Хотя другие детали о состоянии его здоровья или же планов оккупантов в отношение Гахеладзе, его семье неизвестны.

Задержания людей за нарушение так называемой «границы» являются повседневностью в зоне конфликта, хотя обычно их отпускают после того, как они признают свою «вину» и выплатят соответствующий денежный штраф. Согласно статистике, большинство из них нарушают «границу» не в первый раз, так как эти люди пользуются пастбищами, имеют земельные угодья и т.д. на территории, которая после российской оккупации, оказалась вне контроля Тбилиси.

Заявление посольства США

Посольство США в Грузии распространило заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность в связи с ранением и задержанием гражданина Грузии.

«Мы осуждаем факт стрельбы и задержания, что является еще одним проявлением провокационных действий, направленных на обострение ситуации, со стороны сил безопасности, управляемых Россией. Такой опасный и неоправданный инцидент не произошел бы, если бы Россия выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года, включая вывод вооруженных сил на доконфликтные позиции и обеспечила бы беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи», — говорится в заявлении американской дипмиссии от 12 июля.

Посольство Соединенных Штатов призывает к немедленному освобождению Зазы Гахеладзе и при этом подчеркивает твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии со стороны США.

«Важно, особенно для безопасности населения, чтобы Россия прекратила направленные на дестабилизацию действия, выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года и прекратила оккупацию территории Грузии», — заявляют в посольстве США в Грузии.

Заявление МИДа Грузии

МИД Грузии расценил действия оккупационных сил в отношение Зазы Гахеладзе как «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах».

Тбилиси заявил, что категорически требует немедленной выдачи раненого гражданина Грузии, незаконно задержанного в нарушение Соглашения о прекращении огня, также как и при полном игнорировании Россией призыва генерального секретаря ООН о прекращении огня в глобальных масштабах в условиях пандемии коронавируса.

В грузинском МИДе считают, что «такая провокация со стороны российских оккупационных сил, которые незаконно расположены в центре территории Грузии и грубо нарушают основные права и свободы местного населения, в очередной раз подтверждает необходимость создания международных механизмов безопасности на оккупированных территориях».

При этом Тбилиси призвал международное сообщество «дать строгую оценку незаконным действиям оккупационных сил и принять немедленные меры для предотвращения провокаций против грузинского государства».

Мнение эксперта

Георгий Мчедлишвили из Университета Европы считает, что инициатива Омбудсмена о создании нового формата переговоров вряд ли перспективна, так как, скорее всего, его ожидает участь аналогичная формату МПРИ.

«Когда нет политической воли, вряд ли будет результативным придумывать новый формат взамен существующего, который замечательно работает тогда, когда это устраивает сепаратистов и российских наместников», — сказал эксперт в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Что касается регулярных задержаний людей российскими военными в зоне оккупации, Мчедлишвили считает это проявлением российской политики, также как и средством для цхинвальских властей «заработать деньги».

«Цель проводимой оккупационными силами политики — сеять скептицизм среди населения в отношение Запада. За каждым таким задержанием мирных жителей следует осуждение со стороны Миссии ЕС, посольства США, но тем не менее задержания продолжаются и тем самым оккупанты демонстрируют местным, что Запад бессилен перед Россией. По ходу действия за освобождение задержанных лиц, сепаратисты получают суммы выплаченных штрафов, что также для них немаловажно, особенно в условиях сокращенной финансовой помощи из России», — резюмировал Мчедлишвили.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.