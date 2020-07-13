Мировые финансовые рынки начали новую неделю ростом

13.07.2020, 18:47, Новости дня

Европейские рынки в понедельник продолжили позитивный тренд азиатских, отражая надежды инвесторов на восстановление экономики после пандемии.

Британский индекс FTSE вырос на 1 процент, французский CAC-40 – на 0,8 процента, а франкфуртский DAX – на 0,9 процента.

Ранее в понедельник японский индекс Nikkei закрылся повышением на 2,2 процента, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1 процента, а шанхайский Composite – 1,7 процента.

Австралийский S&P/ASX вырос на 0,8 процента, южнокорейский KOSPI – на 1,6 процента, тайваньский TSEC – на 1,1 процента, мумбайский Sensex – на 0,2 процента.

На нефтяных рынках наблюдается спад: американская сырая нефть торгуется по 39,90 доллара за баррель, опустившись на 1,6 процента, а эталонная нефть марки Brent опустилась на 1,3 процента до 42,64 доллара за баррель.