СМИ: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кети Перри и Орландо Блума

13.07.2020, 18:42, Разное

Если верить сообщениям издания The Daily Mirror, Кэти Перри уже попросила свою близкую подругу Дженнифер Энистон стать крестной мамой для их с Орландо Блумом будущей дочери. Малышка должна появиться на свет в ближайшее время, поэтому такие вопросы становятся все актуальнее. По информации инсайдеров, Дженнифер довело такое предложение друзей до слез. У нее уже есть опыт подобной роли: Дженнифер является крестной мамой дочери другой своей близкой подруги – Кортни Кокс. Представители певицы и актрисы комментировать данные сообщения отказались.

Напомним, о беременности Кэти Перри сообщила в марте этого года, причем довольно креативно: при помощи клипа на новую песню Never Worn White. В нем Кэти позировала в полупрозрачном платье, представляя миру заметно округлившийся живот. Не менее оригинально она раскрыла и пол будущего ребенка – измазав лицо Орландо розовыми сливками. К слову, не так давно Кэти поделилась со своими поклонниками и далеко не радостной новостью: певица рассказала, что во время своего расставания с Блумом впала в настоящую депрессию и даже думала о суициде.

Моя карьера шла по определенной траектории. Она шла вверх и далее все выше и выше. А потом вдруг произошло небольшое падение, незначительное со стороны. Но для меня оно стало настоящим землетрясением! Я так долго отдавала музыке всю себя, что в тот момент от меня ничего уже не осталось и я просто развалилась пополам. Я как раз порвала с бойфрендом, который, кстати, сейчас отец моего будущего ребенка. И я была полна надежд, что мой новый альбом должен взлететь. Но все произошло не так, как я ожидала, и я просто сломалась.

К счастью, как рассказывает потом певица, она смогла найти в себе силы преодолеть этот сложный этап. А с любящим бойфрендом впоследствии воссоединилась. И теперь старается находить в каждом дне повод для благодарности.