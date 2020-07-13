Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года

13.07.2020, 18:37, Разное

Овен

Сегодня у Овнов могут наметиться

позитивные подвижки в финансовых делах. Гороскоп говорит, во вторник, 14 июля,

пристально смотрите вокруг себя, стараясь найти и использовать некоторые

преимущества и возможности, появляющиеся на вашем пути. В различных начинаниях

вы сможете получить больше, чем это могло показаться на первый взгляд. Причем

любую удачу расценивайте как легкий приятный бонус – это позволит получить от

происходящего удовольствие.

Телец

У Тельцов настает период, когда

они могут раскрыть свою внутреннюю красоту. Сегодня не ориентируйтесь на то,

что вы видите в зеркале. Позитивный настрой и лучащееся “внутреннее

солнце” – именно то, что вам нужно. И старые, и новые знакомые тогда найдут вашу компанию особенно приятной и близкой

по духу. Также гороскоп говорит, успех может вас ждать и в романтических

отношениях. Хотя и будет наблюдаться небольшая тенденция видеть партнера в

розовых очках.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут оказаться склонны

к активной увлеченности своими хобби и непрофессиональными интересами. Этот

день благоприятен для походов в театр или музей, вдумчивому чтению глубокой

литературы, хэнд-мейд поделок и всего подобного. Также гороскоп говорит, это

хорошее время, чтобы начать учиться новому. Если у вас давно зрели планы

записаться в какой-нибудь кружок или секцию – вероятно, настал подходящий момент.

Рак

У Раков сегодня возможен день

встреч со старыми знакомыми. Например, подруга, которую вы давно не видели,

может удивить вас внезапным звонком. Можно будет обменяться множеством

интересных новостей и полезной информацией, что будет весьма приятным для вас

обоих. Гороскоп говорит, еще во вторник, 14 июля, следует сохранять позитивный

настрой несмотря ни на что. Только так

можно добиться конструктивного и веселого времяпрепровождения.

Лев

Сегодня у Львов результаты их

трудов могут начать приносить свои долгожданные плоды. Финансовое

вознаграждение и моральное удовлетворение принесет осознание того, что

многочисленные усилия были потрачены не зря. Гороскоп говорит, это сделает вас

очень счастливыми, но не увлекайтесь праздностью – наметьте новые цели для

новых побед. Побалуйте себя немного, отпразднуйте – и снова в бой.

Дева

Девы сегодня могут погрузиться в

мечты об отдыхе и путешествиях. По понятным причинам сейчас с этим имеются

определенные сложности, но думать наперед о своем будущем вам никто не

запрещает. Вы можете наметить планы, и они вполне могут быть реализованы, если

вы приложите достаточно сил. Подобные раздумья помогут вам отвлечься от повседневных

дел и улучшат настроение.

Весы

Не стоит проявлять безалаберность

в обращении с деньгами, Весы. Сегодня будьте предельно собраны. Не залезайте в

долги, будьте осторожны с финансовыми документами, удостоверьтесь, что счета

оплачены в срок. Гороскоп говорит, во

вторник, 14 июля, откажитесь от рискованных начинаний. Скорее всего, они принесут в итоге лишь разочарование. Лучше возьмите за привычку

вести учет денег в письменной форме. Это поможет улучшить навык обращения с

деньгами.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов возьмет верх

романтическая сторона личности. Противоположный пол в целом и ваш собственный

партнер, если он в данный момент есть, в частности будут казаться вам особенно

привлекательными. Вы также можете увидеть в совершенно ином свете кого-то из

окружающих. Гороскоп говорит, любовные отношения или простой ни на что не

претендующий флирт в этот день будут доставлять удовольствие и повышать

настроение. Пользуйтесь этим.

Стрелец

Новые люди, которых Стрельцы

встретят сегодня, вероятно, будут приятно удивлены вашими манерами, коммуникативными

навыками и, прежде всего, отличным чувством юмора. Не удивляйтесь, если все это

принесет вам новые возможности и перспективы. Если ваше здоровье сейчас на

высоте, и вы отлично выглядите – то это вкупе с имеющими шансами может стать

настоящим трамплином для карьеры или социальной жизни. Гороскоп советует

держать хвост пистолетом.

Козерог

Романтические чувства будут у

Козерогов сегодня расцветать. Вы можете внезапно казаться окружающим более

привлекательными, чем обычно. Любовники и потенциальные пассии могут вдруг

стать необычайно внимательными. Также гороскоп говорит, во вторник, 14 июля,

вы можете чувствовать себя еще и очень

творческой персоной, проявляя духовность и нестандартный подход к решению задач.

Водолей

Сегодня Водолеи могут проснуться

утром, оглянуться вокруг и решить, что необходимо поработать над своим домом. Это

может быть просто уборка. Но, не исключено, вам наскучил интерьер, и вы хотите

внести некоторые изменения. Гороскоп говорит, этот день хорош для обдумывания

свежих идей, как обустроить свое жизненное пространство, и совершения первых

шагов в этом направлении.

Рыбы

Сегодня Рыбы, могут рассчитывать

поддержку и тепло со стороны близких людей. Общение с окружающими и должно

проходить гладко, и приятные разговоры вполне могут иметь место. Также гороскоп

говорит, во вторник, 14 июля, много положительных эмоций может доставить

приятный досуг. Это может быть чтение книги любимого автора, прослушивание

хорошей музыки или просмотр интересного фильма. А еще, если представиться такая

возможность, велики шансы раскрыть один из своих талантов. Другие люди будут от

этого в восторге.

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