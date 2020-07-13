 

Одно из самых популярных в России лекарств подорожало

13.07.2020, 18:37, Разное

В России подорожал один из самых популярных среди населения лекарственных препаратов – анальгин. Цены на обезболивающее взлетели на 25-38%.

Скачок цен специалисты зафиксировали в июне. Тогда средство стоило на четверть дороже, чем годом ранее. Эксперты считают, что всему виной подорожание импортного фармацевтического сырья, из которого изготавливают препарат. Кроме того, на ценник оказало влияние ослабление рубля, а также исключение анальгина из списка жизненно важных лекарств, из-за чего государственное регулирование цен на него было отменено, сообщает телеканал “Царьград”.



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