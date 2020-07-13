Видео: Поляки выбрали русофобию

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13.07.2020, 18:30, Новости дня

Президентом Польши останется Анджей Дуда: итоги выборов еще не подведены, но экзитполы отдают ему победу с минимальным отрывом от конкурента. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля − национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но это нам только на руку.

Теги: 

Польша
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Россия и Польша
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Анджей Дуда
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Дмитрий Бавырин



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