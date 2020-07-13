 

Из Украины выдворили российского актера, который прибыл на съемки. Он посещал Крым после аннексии

13.07.2020, 18:25, Новости дня

Российского актера, прибывшего в Украину на съемки, задержали в Борисполе, после чего выдворили из Украины с запретом въезда на три года. Об этом 13 июля сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Артист пытался обмануть пограничников, заявив, что не был в Крыму восемь лет, следует из сообщения.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

“Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году. Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма “Балканский рубеж”, которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове”, – рассказали в пресс-центре ГПСУ.

Ведомство не называет фамилию актера. Сопоставив возраст, заретушированные фото и видео с задержанным, можно понять, что речь идет об Антоне Пампушном. В боевике “Балканский рубеж” он исполнил главную роль.

Скриншот: dpsu.gov.ua

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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