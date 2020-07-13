 

Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

13.07.2020, 18:23, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о приближении холодов. По словам Вильфанда, в Москве и Московской области начнутся длительные ливни и поднимется сильный ветер.

Метеоролог отметил, что уже в среду и четверг столбики термометров опустятся до 14-19 градусов тепла. Однако из-за высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице гораздо холоднее. В связи с этим специалист порекомендовал жителям региона одеваться теплее. Погода наладится к выходным, передает телеканал “Царьград”.



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