 

В ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом

13.07.2020, 18:16, Новости дня

Многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Буду откровенен. Слишком много стран пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого», – передает ТАСС слова главы ВОЗ.

Гебрейесус при этом не раскрыл, какие именно страны, по его мнению, выбрали неверную стратегию борьбы с распространением инфекции.

Как ранее сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, российская система здравоохранения полностью готова ко второй волне распространения коронавируса.

Кроме того, Гебрейесус сообщил, что ВОЗ на данный момент не получила формального уведомления о выходе США из организации.

«К данному моменту мы не получали официального письма от США», – отметил он.

В конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам.

В начале июля Трамп уведомил Конгресс о том, что США официально выходят из ВОЗ.



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