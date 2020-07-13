 

Армения заявила о сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

13.07.2020, 18:16, Новости дня

Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников азербайджанской армии в районе границы двух стран, сообщил глава парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян.

«В настоящий момент мы сбили несколько беспилотников противника <…>. Наши ВС дают адекватный ответ действиям противника», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Москва выразила серьезную озабоченность резким обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, а также призвала стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что по военному оснащению Азербайджан и Армения примерно равны, но у Баку больше современных зарубежных вооружений, в том числе ударные израильские беспилотники. Ереван может рассчитывать исключительно на российское и советское оружие, отметил он, указав на уязвимые стороны обеих соперников, между которыми грозит разразиться полномасштабная война.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / “Интересно, как они отмажут Зеленского?” Нардепы от “Европейской солидарности” потребовали открыть уголовное дело против президента

28.05 / Расследование расстрела школьников бандитами завершили в Татарстане

19.06 / Süddeutsche Zeitung – Турция становится всё большей проблемой для НАТО

11.07 / Маск пообщался с семьей академика Королева

15.05 / Европе предрекли новую волну беженцев

29.06 / Семья спасла молодого медведя, оказавшегося в озере с пластиковой банкой на голове

23.05 / Степанов изменил мнение о возможности перехода Киева ко второму этапу выхода из карантина

03.07 / Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий

10.06 / Великобритания собирается переосмыслить отношения с Китаем

11.05 / Проект: после репетиции парада Победы сотни военных заболели COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска