Армения заявила о сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

13.07.2020, 18:16, Новости дня

Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников азербайджанской армии в районе границы двух стран, сообщил глава парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян.

«В настоящий момент мы сбили несколько беспилотников противника <…>. Наши ВС дают адекватный ответ действиям противника», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Москва выразила серьезную озабоченность резким обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, а также призвала стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что по военному оснащению Азербайджан и Армения примерно равны, но у Баку больше современных зарубежных вооружений, в том числе ударные израильские беспилотники. Ереван может рассчитывать исключительно на российское и советское оружие, отметил он, указав на уязвимые стороны обеих соперников, между которыми грозит разразиться полномасштабная война.