Мнение: Американская мечта умерла. Да здравствует русская мечта?

13.07.2020, 18:05, Разное

А что вы так удивляетесь? Не в смысле, разумеется, тому, что американ дрим сдохла и чадит. Сейчас время думать, что придет на смену всему этому театру одноногих толерантых геев-негров с мужем трансгендером и белой рабыней, что будет целовать им ботинки. И не вижу повода с дядей-то Вовой не подумать, что мы реально не сможем миру что-то предложить. Мне можете не верить, но посмотрите, как резко в воздухе переобуваются Паша Дуров или Андрей Макаревич. А они не ватаны тупые, они поляну секут дай Бог.

Для начала, думаю, закроем вопрос с Американ-Дрим. Тут все очевидно.

+ Голливуд на роли стал резко набирать негров и голубых. Это, в целом, можно говорить в том числе и пока Голливуд. Или вы пойдете к врачу не потому что он хороший врач, а потому что когда-то его прадедушку привезли из Африки в Чикаго?

+ Только за прошлый что ли месяц США вбросили в свою экономику столько же необеспеченного напечатанного бабла, сколько за весь 2019. Тут надо быть очень тупым или очень толерантым, чтобы триллион плюс триллион не сложить.

+ Долги растут у США, у Штатов США (пардоньте за каламбур), у всех! А еще – стрижка только началась. За недвигу надо заплатить, за машину и т.д. А также не забывайте про здоровье.

+ Коронавирус – просто уже не смешно. Реально никто не считает, что там у США, а ведь ОНИ СОБАКИ – недавно были на Первом Месте по готовности к эпидемии. И чо?

+ Ну и там всякие социальные лифты, выборы без выборов, гонки на лафетах, сбросы памятников. Говорю же – сейчас верить в Американ-дрим, когда в него в самих Штатах не верят – надо быть либо дебилом, либо в шароварах. Вру, можно два в одном.

И теперь Россия.

+ У нас очень много денег. Нет, это, конечно, Чубайс сказал, мне скоро ролик собирать, я чуть-чуть издеваюсь, но на самом деле – это правда. У нас есть много ништяков, нет долгов, есть долгосрочные контракты с Китаем и ЕС. И оружие все это защитить.

+ Путин мало того, что уже говорит – давайте делать горизонтом 2030-й год, а не 2024 (бабах – раздалось в одной либеральной радиостанции), так еще уже зарядился к этому году обеспечить всех россиян жильем. Я почти уверен, что ВСЕХ-ВСЕХ не выйдет, но реально – сделано будет много. Ибо стройка – это мотор экономики, а строек у нас планируется – мама не горюй.

+ Смотрите, у нас на глазах появляется одноэтажная Россия. Плюс, есть мысли перевода автопарка на газ. Снова – складывайте 2 + 2.

+ Космос, военка, ИТ, строительство, ресурсные отрасли, ЖД, недавно договорились дорогу строить для нового Шелкового Пути – я так могу долго, ведь Арктика тоже наша.

+ И, конечно, Конституция! Я не знаю, сколько еще есть в мире стран, кто официально написал, что семья это М+Жо – но вот есть у меня мнение, во многих "прогрессивных" местах сейчас нехило так на нас смотрят и завидуют.

И теперь в итоге.

Американ Дрим это: 1) голубизна, 2) кредидотов до жопы, 3) жопа размером с кредит, 4) негры, наркотики, поцелуи сапогов. А, да, 5) Илон Маск.

Русская мечта: 1) Свой дом, 2) нет или почти нет кредитов, 3) большая семья, 4) большая традиционная семья, 5) нет всяческому бреду про притеснения, 6) свобода слова, 7) перспективы в жизни.

Нет, конечно, есть еще может быть китайская – не уверен, что подойдет европейцам, есть немецкая мечта – хотя там тоже все так радужно, что 100 раз задумаешься.

Так что, Китай будет сверхдержавой 21 века – к гадалке не ходи. Но кто будет моральным лидером и просто страной мечты – это мы еще будем сильно посмотреть.

И не сказать, чтобы плохо, да?

Счастья вам.