El País – гонконгский кризис показал, с какими сложностями столкнулась «средненькая держава» Великобритания

13.07.2020, 17:54, Новости дня

Недавнее заявление британских властей о намерении принять 3 миллионов граждан жителей Гонконга, хотя и вызвало недовольство со стороны Пекина, однако особо не удивило и не потревожило Поднебесную, пишет El País. Кризис, сложившийся вокруг бывшей британской колонии, показал, с какими внешнеполитическими сложностями столкнулась «средненькая держава XXI века».



Reuters

Гонконг продемонстрировал ограниченные возможности Великобритании, пишет El País. Кризис, сложившийся вокруг бывшей британской колонии, показал, с какими внешнеполитическими сложностями столкнулась «средненькая держава XXI века».

«Британский лев, с рыком вырвавшийся из «тюрьмы» Европейского союза, рискует оказаться в ситуации, когда остальной мир воспринимает его как «бумажного тигра», — отмечает издание.

Как поясняет El País, китайское выражение «бумажный тигр» используется для обозначения явной угрозы, которая на самом деле оказывается безобидной.

Правительство британского премьера Бориса Джонсона проводит в настоящее время направленную против Поднебесной кампанию в связи с тем, что Пекин принял закон, ограничивающий свободы жителей Гонконга. Однако эта кампания продемонстрировала ограниченность амбиций Соединённого Королевства, поскольку в эпоху «постбрексита» голос этой страны звучит одиноко на международной арене.

Недавно Великобритания сказала о планах открыть свои двери для 3 миллионов граждан бывшей британской колонии. У властей КНР этот шаг Лондона вызвал раздражение. Китайская сторона расценила это заявление как «грубое вмешательство во внутренние дела» Поднебесной. Между тем эта инициатива британских властей особо не удивила и не встревожила Пекин, отмечается в статье.

Остался в прошлом страх 90-х годов перед возможным исходом жителей из Гонконга, этого «невероятного экономического и финансового двигателя», подчёркивает испанская газета.

И тут дело не в количестве человек, которые могли бы воспользоваться этой возможностью, а в том, что у КНР, как полагают эксперты, вполне достаточно своих квалифицированных кадров, которые могли бы заменить тех, кто, возможно, уедет.

«Важно рассматривать реакцию Соединённого Королевства в контексте брексита, принимая во внимание то, что правительство ослаблено из-за своей реакции на коронавирусный кризис и все ещё пытается определить свою роль в мире», — заявил в беседе с El País Тим Саммерс из британского аналитического центра Chatham House.

Премьер Борис Джонсон в настоящий момент балансирует между двумя противоречивыми силами, причём в лучшем случае он пытается найти сложное равновесие, а в худшем случае у него вообще нет никакой ясной цели. Ему приходится поддерживать хорошие отношения с Китаем, поскольку нынешние времена вынуждают его искать сильных торговых партнёров, которые заменили бы собой Евросоюз. При этом он должен сдерживать и одновременно угождать требованиям Вашингтона и влиятельного сектора Консервативной партии и демонстрировать более жёсткое и более агрессивное отношение к азиатскому гиганту. И, как отмечает издание, Джонсон рискует никому не угодить.