MSNBC – Белый дом напомнил об ошибках одного из главных инфекционистов США, чтобы не следовать его советам

13.07.2020, 17:54, Новости дня

Администрация Дональда Трампа пытается отодвинуть на второй план доктора Фаучи, одного из главных инфекционистов страны, опасаясь его прямолинейных заявлений, передаёт MSNBC. В частности, чиновники Белого дома, напоминая о былых ошибках врача, пытаются донести до общественности мысль: раз он ошибался раньше, то, возможно, он неправ и сейчас, когда говорит, что американские власти делают недостаточно для борьбы с коронавирусом.

Прямо сейчас со мной на связи из Белого дома журналист MSNBC Джош Ледерман, освещающий внутриполитические вопросы. Джош, нам поступают сообщения о том, что администрация Трампа отодвигает на второй план доктора Фаучи.

Трамп не консультировался с ним с первой половины июня. А один из чиновников Белого дома опубликовал заявление, в котором говорится, цитирую: «Некоторые официальные лица Белого дома обеспокоены тем, что в нескольких случаях доктор Фаучи оказывался неправ».

Что там происходит?

ДЖОШ ЛЕДЕРМАН, корреспондент MSNBC: Это довольно примечательный момент. Я уже давно занимаюсь освещением политики и видел множество кандидатов, которые публиковали так называемые оппозиционные исследования по своим политическим оппонентам. Но я никогда не видел, чтобы Белый дом поступал так с одним из своих чиновников, тем более в разгар пандемии. Но именно это, по всей видимости, сейчас и происходит. Белый дом пытается оттеснить на второй план доктора Фаучи на фоне его всё более мрачных предостережений по поводу пандемии и промахов США при реализации ответных мер.



Однако этот же чиновник Белого дома заявил не только о том, что доктор Фаучи много раз был неправ и официальные лица Белого дома обеспокоены этим. Он также предоставил мне длинный список прошлых комментариев доктора Фаучи, которые так и не были забыты. Они относятся к более раннему этапу пандемии, например, к январю, когда ещё не было очевидно, что эта болезнь может передаваться людьми без симптомов заболевания, и к февралю, когда необходимость носить маски была ещё неочевидной.



Белый дом теперь пытается использовать комментарии, которые Фаучи делал когда-то в прошлом, чтобы обосновать свою позицию: раз он ошибался раньше, то, следовательно, он, возможно, и сейчас ошибается, когда говорит, что мы делаем недостаточно для борьбы с пандемией.



Особо интересен здесь тот факт, что они поступают так с одним из главных врачей-инфекционистов в стране, который всё ещё входит в состав рабочей группы и, по идее, должен возглавлять наши усилия в этом вопросе. Но вся эта ситуация показывает, насколько обеспокоен президент некоторыми искренними заявлениями, которые доктор Фаучи делает в своих публичных выступлениях, говоря, в частности, о необходимости предпринять дополнительные меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль.



Дата выхода в эфир 12 июля 2020 года.