 

Причиной боли в горле стал четырехсантиметровый червь в миндалине

13.07.2020, 17:53, Разное


2
минуты

Употребление сырых или недостаточно приготовленных мяса или рыбы связано с риском заражения различными паразитами. Иногда эти паразиты могут вызывать необычные симптомы.

В The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene японские ученые описали клинический случай 25-летней девушки. Она обратилась в Международную больницу им. св. Люка (St. Luke’s International Hospital) в Токио за медицинской помощью по поводу боли и саднения в горле с правой стороны в течение пяти дней.

Расспросив пациентку, врачи узнали, что пять дней назад она ела сашими. Сашими – традиционное блюдо японской кухни, которое хорошо известно как источник паразитарных инвазий у человека. Основной его компонент – сырая рыба.

Врачи не обнаружили у девушки других простудных симптомов. Но при осмотре нашли в ее правой небной миндалине «черного подвижного червя». Он был длиной 38 миллиметров и диаметром 1 миллиметр.

Проведенная ПЦР опознала редкого морского круглого червя Pseudoterranova azarasi. Это была личинка на четвертой стадии развития.

Найденный червь относится к семейству Anisakidae. Обычно проявления болезней, которые вызывают эти черви, связаны с поражением желудочно-кишечного тракта. Описанный учеными новый случай поражения миндалины можно назвать сравнительно нетипичным.  

Ученые подчеркивают, что популярность сашими и суши во всем мире растет, параллельно продолжает увеличиваться распространенность связанных с ними паразитарных инвазий. Они указывают, что о них нужно помнить, когда пациент жалуется на дискомфорт в горле.

Читайте так же

  • Причиной боли в горле стал четырехсантиметровый червь в миндалине
  • Что нужно знать о гельминтах, которыми мы рискуем заразиться при употреблении рыбы
  • Как не купить червя-паразита, который вызывает рак


Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Ларису Гузееву попросили позвать на «Давай поженимся!» расставшегося с Кристиной Асмус Гарика Харламова

07.06 / Умершего участника КВН из-за пандемии коронавируса не смогли нормально похоронить

07.07 / Семейная идиллия: Джиган и Оксана Самойлова поделились первой после примирения совместной фотосессией

19.06 / «Чёрный квадрат» Казимира Малевича убрали из галереи Новой Третьяковки

07.07 / “Тотальная слежка”: Шукшина заявила об электронных ошейниках

04.07 / Личное: Ты больше Никто

05.06 / “Обычный отец, который иногда играет в кино”: найден тайный Instagram-аккаунт Бена Аффлека

10.05 / Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу

29.05 / В Москве умерли еще 76 пациентов с COVID-19

15.06 / Юлия Барановская продемонстрировала поклонникам платье за 43 000 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска