Причиной боли в горле стал четырехсантиметровый червь в миндалине
13.07.2020, 17:53, Разное
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Употребление сырых или недостаточно приготовленных мяса или рыбы связано с риском заражения различными паразитами. Иногда эти паразиты могут вызывать необычные симптомы.
В The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene японские ученые описали клинический случай 25-летней девушки. Она обратилась в Международную больницу им. св. Люка (St. Luke’s International Hospital) в Токио за медицинской помощью по поводу боли и саднения в горле с правой стороны в течение пяти дней.
Расспросив пациентку, врачи узнали, что пять дней назад она ела сашими. Сашими – традиционное блюдо японской кухни, которое хорошо известно как источник паразитарных инвазий у человека. Основной его компонент – сырая рыба.
Врачи не обнаружили у девушки других простудных симптомов. Но при осмотре нашли в ее правой небной миндалине «черного подвижного червя». Он был длиной 38 миллиметров и диаметром 1 миллиметр.
Проведенная ПЦР опознала редкого морского круглого червя Pseudoterranova azarasi. Это была личинка на четвертой стадии развития.
Найденный червь относится к семейству Anisakidae. Обычно проявления болезней, которые вызывают эти черви, связаны с поражением желудочно-кишечного тракта. Описанный учеными новый случай поражения миндалины можно назвать сравнительно нетипичным.
Ученые подчеркивают, что популярность сашими и суши во всем мире растет, параллельно продолжает увеличиваться распространенность связанных с ними паразитарных инвазий. Они указывают, что о них нужно помнить, когда пациент жалуется на дискомфорт в горле.
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