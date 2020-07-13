Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу
13.07.2020, 17:53, Новости дня
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что завершает свою работу на Крымском мосту и планирует поменять место жительства.
«Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», – говорится на странице кота в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мостик сообщил, что главной на Крымском мосту теперь станет чайка Валера.
«А сам меняю профессию», – добавил он.
Подписчики попытались угадать, куда направится кот. Среди вариантов будущего трудоустройства они назвали проект возведения моста с материка на Сахалин, кто-то предположил, что кот-блогер отправится «рулить строительством «Северного потока», достройкой железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян» между Россией и Китаем через акваторию пограничной реки Амур. Кроме того, имеется предположение, что кот переедет в «город мостов» Санкт-Петербург или Москву.
Напомним, рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники моста и назвали его в честь строящегося объекта. Стало известно, что живущий у строителей кот Мостик будет первым, кто пройдет из Тамани в Крым после соединения автомобильных пролетов.
Позднее кот-блогер Мостик лично встретил первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет