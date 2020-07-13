Кети Топурия спровоцировала слухи о помолвке со Львом Деньговым: фото кольца

13.07.2020, 17:40, Разное

Кети Топурия не любит комментировать личную жизнь, при этом без слов умеет привлечь внимание к своей персоне. Так случилось и сейчас, когда певица спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram.

На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позирует с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное. Сначала – во время обеда в кафе, затем – дома, примеряя вечерний образ. Фолловеры Кети уже делают ставки, действительно ли бойфренд Топурии, Лев Деньгов, сделал ей предложение, или певица просто, по велению души, носит данное украшение.

Кети Топурия с тем самым кольцом К слову, с Кети такое случалось и ранее: например, на церемонии открытия фестиваля “Жара” в Баку на пальце правой руки Топурии также сияло кольцо, и многие подумали, что скоро она пойдет под венец. Журнал HELLO! обратился напрямую к певице и спросил, так ли это:

Нет, это просто кольцо. На правой руке потому, что держу в ней микрофон. Так красивее смотрится.

Тогда Топурия официально считалась свободной девушкой, а до этого состояла в отношениях с Алексеем Долматовым (он же Гуф). О романе Кети и Льва Деньгова стало известно в прошлом году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 35 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд. Ходят слухи, что Топурия беременна от Деньгова, но певица данную информацию не комментирует.

Кети Топурия и Лев Деньгов