Секрет идеальной фигуры: Дженнифер Лопес замечена во время тренировки на эллиптическом велосипеде

13.07.2020, 17:40, Разное

Выступление 50-летней Дженнифер Лопес на Суперкубке в феврале этого года произвело настоящий фурор: музыку, костюмы, но в особенности безупречную фигуру певицы обсуждали еще несколько недель подряд. Главный вопрос, который задавали зрители шоу: как ей удается поддерживать такую форму? Кажется, ответ найден.

Вчера Дженнифер вместе с фитнес-инструктором была замечена во время тренировки в Лос-Анджелесе. Компанию Лопес также составил ее жених, бейсболист Алекс Родригес. Вот только если спортсмен катался по улицам и пляжам города на велосипеде, то его невеста оседлала весьма необычный вид транспорта. Как оказалось, это был эллиптический велосипед.

Этот тренажер был создан на основе эллипса по идее профессионального велосипедиста Брайана Пейта в конце нулевых. После того как спортсмен перенес тяжелую травму, он больше не мог ездить на велосипеде – особое неудобство доставляло сиденье. Так он перешел на занятия на эллипсоидном тренажере в зале. Вот только спустя несколько месяцев тренировок Брайану наскучили эти “поездки” на одном месте да еще и в зале, поэтому он обратился к своему другу-инженеру Бренту Тилу, который и придумал новое устройство – гибрид велосипеда и эллипса.

С помощью такого велосипеда можно передвигаться со скоростью до 40 км/ч. Впрочем, главное не это. Энергозатраты на эллиптическом велотренажере увеличиваются в полтора раза по сравнению с ездой на обычном велосипеде, что помогает эффективно бороться с жировыми отложениями. Немаловажную роль играет и то, что в отличие от обычного велосипеда на эллипсоидном нагрузка на мышцы тела распределяется более равномерно, что сводит к минимуму нагрузку на суставы. Берем на заметку!

Алекс Родригес на обычном велосипеде Дженнифер Лопес с тренером на эллиптическом велосипеде