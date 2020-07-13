 

Виновнику аварии на Столичном шоссе, в которой погибли четыре человека, сообщили о подозрении

13.07.2020, 17:18, Новости дня

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движении, повлекшем гибель двух и более человек, 39-летнему водителю, который 12 июля спровоцировал аварию на столичном шоссе под Киевом. Об этом проинформировала пресс-служба киевской прокуратуры.

Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, – нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более человек. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

Авария произошла 12 июля в пяти километрах от Киева. Mercedes под управлением подозреваемого выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в стабильно тяжелом состоянии также находится третий ребенок – 12-летний мальчик.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Тест на драггере показал, что в крови у водителя Mercedes было 1,37 промилле алкоголя.

По информации СМИ, виновника аварии зовут Антон Желепа. В 2010 году он уже был осужден за совершение ДТП, в котором погибла женщина.

Прокуратура будет настаивать на заключении подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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