Ученые из США обнаружили связь между уровнем сахара и гормоном стресса

13.07.2020, 16:53, Разное

Ученые из США смогли обнаружить связь между повышенным уровнем сахара в крови и гормоном стресса – кортизолом. Это касалось только людей, страдающих от диабета второго типа, у здоровых участников исследования подобной связи не оказалось.

По мнению специалистов, представляющих медицинский центр Wexner Университета штата Огайо, у людей, не имеющих никаких заболеваний, уровень гормона стресса в организме на протяжении дня колеблется естественным образом. Для здоровых участников характерно повышение кортизола в утренние часы и его снижение в ночное время.

В рамках исследования были изучены показатели пациентов с диабетом 2 типа и депрессией. Специалисты пришли к выводу о взаимосвязи данных заболеваний. Участники, страдающие от диабета, имели более низкие показатели уровня кортизола на протяжении дня и высокие уровни сахара. При эндокринном заболевании одним пациентам удается контролировать уровень глюкозы в организме через физические упражнения и правильное питание, в то время как другим необходимо применять инсулин, который плохо вырабатывается поджелудочной железой. И те, и другие должны следить за своим состоянием для правильного определения нагрузки или дозы лекарства.



Научные сотрудники предположили, что в целях профилактики заболевания можно воспользоваться снижением гормона стресса. В этом поможет применение различных психотерапевтических практик для снятия стресса. По словам экспертов, данные техники являются немаловажным компонентом терапии диабета. Эффективными в лечении недуга могут быть обычные прогулки, йога, чтение книг.