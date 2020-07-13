Mallorca Zeitung – сотни немецких туристов в Испании пьют и гуляют, будто никогда не слышали о пандемии

13.07.2020, 16:50, Новости дня

Жители Майорки шокированы поведением отдыхающих из Германии, пишет немецкая газета острова Mallorca Zeitung. В пятницу вечером сотни немцев отметили начало нового сезона на знаменитой «пивной улице». При этом они пили, гуляли и танцевали без масок и соблюдения социальной дистанции, как будто никто никогда не слышал ни о каком коронавирусе, а местная полиция предпочла не вмешиваться.



Reuters

Сотни немецких туристов устроили на Майорке вечеринку без масок и соблюдения социальной дистанции, пишет немецкая газета острова Mallorca Zeitung.

По замечанию издания, всё было так, словно никто никогда не слышал ни о каком коронавирусе: в пятницу вечером на променаде Балерман собралась огромная толпа отдыхающих из Германии. Местные жители обратились в полицию, но правоохранительные органы предпочли не вмешиваться.

Как сообщается в статье, туристы устроили нечто вроде первой неформальной вечеринки на «барной» улице — и она показала, насколько серьёзной может быть опасность второй волны коронавируса на Майорке. В то время как на острове ведутся дискуссии по поводу ввода строго обязательного ношения масок, сотни отдыхающих из Германии отметили начало нового сезона обильными алкогольными возлияниями на знаменитом променаде Майорки — и полным пренебрежением к действующим правилам по защите от коронавируса, подчёркивает издание.

Абсолютное большинство было без масок и не соблюдало социальную дистанцию в 1,5 м, повсюду громко играла музыка, люди праздновали, пили и танцевали. «Казалось, что никто здесь никогда ничего не слышал о пандемии коронавируса, — отмечает Mallorca Zeitung. — Те немногие посетители, кто были в масках, заслуживали со стороны большинства скептические взгляды или даже становились объектами насмешек».

Почти все владельцы баров на «пивной улице» расставили столы и стулья с соблюдением правил дистанцирования, однако между столами и по улице постоянно роились отпускники, и в итоге дистанция практически нигде не соблюдалась. Наоборот: многие подвыпившие гости праздновали бок о бок, флиртовали с незнакомыми, чокались стаканами или танцевали в больших группах. Большинство официантов при этом носили маски, но не всегда так, как следовало бы.

Кроме того, десятки уличных торговцев сразу же смешались с отдыхающими и стали, как в докоронавирусные времена, продавать им солнечные очки, кепки, секс-игрушки или фальшивые часы Rolex, пишет Mallorca Zeitung. Некоторые из торговцев были в масках, однако часто сдвигали их вниз во время разговора с покупателями. От непременного рукопожатия и объятий с по большей части молодыми отдыхающими отказались лишь немногие из торговцев.

Для некоторых местных владельцев ресторанов «дикое» ночное празднество оказалось чересчур. Так, руководство культового паба Et Dömsche в субботу обратилось через Facebook к своим гостям: «Ни для кого из нас нелегко быстро воплотить в жизнь коронавирусные правила без убытков, однако для нас, рестораторов, это, к сожалению, особенно тяжело».

Им до сих пор приходится выполнять множество ограничений, которые месяцами не позволяют им получить прибыль. «Поскольку сотрудники должны иметь право сохранить работу, а мы не хотим, чтобы власти снова нас закрыли, после вчерашнего инцидента на пивной улице мы дополнительно ужесточаем контроль», — сообщило руководство знаменитого паба. Там хотят не испортить гостям всё удовольствие, а, напротив, сделать лучшее, что возможно, с учётом действующих ограничений.

Также владельцы заведения опубликовали настойчивый призыв к отдыхающим: «Пожалуйста, не превращайте чистую и пристойную пивную улицу в место асоциальной безудержной попойки». После этого руководство паба пообещало выпроваживать из него всех, кто не будет придерживаться установленных правил.

Местные жители тоже жалуются на громкие гуляния. Они надеялись, что в этом году по соседству будет тихо и спокойно, но теперь снова страдают от шума. «Конечно, в этом году на улицах нет такого хаоса, как обычно, но полиция не должна допускать, чтобы уровень шума здесь снова зашкаливал на много децибел», — считает один из проживающих неподалёку от променада жителей Майорки.

На неделе он уже не раз обращался в полицию, и, когда сотрудники приезжали, хозяева действительно делали музыку потише — но к 22 часам снова включали её на полную громкость. Второй раз полиция уже не приезжала. И это притом, что у этих баров вообще нет лицензии на шум, это ни музыкальные бары, ни концертные кафе, подчеркнул раздосадованный местный житель.

Если в дни и недели до этого полиция в курортном районе присутствовала регулярно, то в пятницу вечером искать там сотрудников было бессмысленно, пишет Mallorca Zeitung. Несмотря на явно не соответствующую установленному порядку ситуацию на пивной улице, полиция весь вечер предпочитала там не появляться, и множество туристов получили возможность беспрепятственно гулять без масок и соблюдения социальной дистанции до самого утра.

На парапете пляжа в районе променада весь вечер тоже сидели многочисленные подвыпившие отдыхающие, употреблявшие коктейли, пиво или шнапс. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции здесь тоже не практиковалось. Полиция также не появлялась.

Между тем, ещё десять дней назад полиция совершенно иначе отреагировала на открытие бара Krümels Stadl: когда там собралось около сотни гостей, желавших отметить начало нового сезона, примерно десяток прибывших на место сотрудников указали на несоблюдение дистанции и на то, что мало кто из гостей был в масках. В результате владелица бара Марион Пфафф получила официальное предостережение.

Только в пятницу власти острова из беспокойства по поводу слишком больших скоплений людей грозили ввести высокие штрафы для тех организаторов, которые пренебрегают правилами безопасности или устраивают незаконные вечеринки. Помимо этого, власти установили верхнюю границу загруженности пляжей.

Если на следующей неделе на Майорке действительно будет введено обязательное ношение масок, у полиции будет много работы, отмечает издание. К тому же, весьма сомнительно, что туристы будут придерживаться этого правила, считает автор статьи.

Как сообщается в статье, правила на Майорке нарушают не только немцы, но и британцы: на их излюбленной улице отдыха на острове большие скопления отдыхающих, не соблюдающих санитарные предписания, наблюдались ещё в четверг.