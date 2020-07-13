Кудрин оценил риски нарастания госдолга США

13.07.2020, 16:48, Новости дня

Нарастание госдолга США грозит стать риском для доллара и валют развивающихся рынков, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП. Для США это еще не является критическим, но если тенденция не будет существенно изменена, то это будет уже критическим и для доллара, и для мирового рынка», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Кудрин добавил, что при том уровне гарантий и стабильности рынка, который есть у развитых государств, они смело пошли в эти долги.

«Но повторяю, если эта тенденция, будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними», – отметил глава СП.

Он отметил, что на начало 2020 года совокупный мировой долг достиг 322% мирового ВВП и с 2008-2009 годов вырос на 40%.

Помимо прочего, чиновник заявил, что доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке.

«Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения – доминирование крупных государственных институтов», – отметил Кудрин.

По его словам, РФ находится на 120 месте в мире по устойчивости финансовой системы.

Напомним, государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки, остановившись на уровне в 26 трлн долларов.

Еще в апреле эксперты предсказали рост госдолга Соединенных Штатов и американских корпораций на фоне пандемии нового коронавируса до рекордных значений.

12 апреля в США начались выплаты в рамках мер по спасению американской экономики. По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Кроме того, в апреле РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги. Вложения выросли почти на 80% и составили 6,85 млрд долларов, из которых 2,84 млрд приходятся на краткосрочные бумаги, 4,014 млрд – на долгосрочные.